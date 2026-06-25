ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്; മെസ്സിയുടെ കുതിപ്പിന് തടയിടാൻ വമ്പൻമാർ പിന്നാലെ

ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്; മെസ്സിയുടെ കുതിപ്പിന് തടയിടാൻ വമ്പൻമാർ പിന്നാലെtext_fields
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടം കടുക്കുന്നു. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ തന്നെ ഗോൾവല നിറച്ചുകൊണ്ട് മിന്നും പ്രകടനവുമായി അർജന്റീനയുടെ നായകൻ സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസ്സി തന്നെയാണ് ഗോൾ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ടൂർണമെന്റിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഗോളുകളാണ് 39-കാരനായ താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അൽജീരിയക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് നേടിയ മെസ്സി, ഓസ്ട്രിയക്കെതിരായ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകളും സ്വന്തമാക്കി തന്റെ സിംഹാസനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരനെന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും ഇതോടെ അർജന്റീനൻ ഇതിഹാസം തന്റെ പേരിൽ ആക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ മെസ്സിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുയർത്തി ലോകോത്തര താരങ്ങൾ തൊട്ടുപിന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. നാല് ഗോളുകൾ വീതം നേടി ബ്രസീലിന്റെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, നോർവേയുടെ എർലിങ് ഹാലാൻഡ്, ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ എന്നിവരാണ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. സ്കോട്ട്ലൻഡിനെതിരെ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർ കൂടി തിളങ്ങിയതോടെ വിനിയുടെ ടൂർണമെന്റ് ഗോളുകൾ നാലിലേക്ക് ഉയർന്നു. ഇറാഖിനെതിരായ മത്സരത്തിലും സെനഗലിനെതിരായ മത്സരത്തിലും ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയാണ് നോർവീജിയൻ സ്ട്രൈക്കർ ഹാലാൻഡ് തന്റെ വരവറിയിച്ചത്. സെനഗൽ, ഇറാഖ് ടീമുകൾക്കെതിരെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ വീതം നേടിയാണ് എംബാപ്പെയും ഗോൾ വേട്ടയിൽ സജീവമായത്.
ജർമ്മനിയുടെ ഡെനിസ് ഉൻഡാവ്, കാനഡയുടെ ജോനാഥൻ ഡേവിഡ് എന്നിവർ മൂന്ന് ഗോളുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. കുറസാവോക്കെതിരെ ഒരു ഗോളും ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകളുമാണ് ഉൻഡാവിന്റെ സമ്പാദ്യം; ഇതിനുപുറമെ രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും താരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഖത്തറിനെതിരെ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് നേടിയാണ് കനേഡിയൻ നായകൻ ജോനാഥൻ ഡേവിഡ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ഇവരെക്കൂടാതെ മൊറോക്കോയുടെ ഇസ്മായിൽ സൈബാരി, ബ്രസീലിന്റെ മാത്യൂസ് കുഞ്ഞ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ജോഹാൻ മൻസാമ്പി എന്നിവരും മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (പോർച്ചുഗൽ), ഹാരി കെയ്ൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്), കോഡി ഗാക്പോ (നെതർലൻഡ്സ്), മിക്കൽ ഒയാർസബൽ (സ്പെയിൻ) തുടങ്ങി നിരവധി സൂപ്പർ താരങ്ങൾ രണ്ട് ഗോളുകളുമായി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നിർണായക മത്സരങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കെ സുവർണ്ണ പാദുകത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ കടുപ്പമേറുമെന്നാണ് ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 25-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്നാം റൗണ്ട് പോരാട്ടങ്ങളിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കാനഡയെയും, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന ഖത്തറിനെയും നേരിടും. രണ്ട് മത്സരങ്ങളും പ്രാദേശിക സമയം അർദ്ധരാത്രിയാണ് കിക്കോഫ് ചെയ്യുന്നത്. മുൻ ലോകകപ്പുകളിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെ (2022 - 8 ഗോൾ), ഹാരി കെയ്ൻ (2018 - 6 ഗോൾ), ഹാമിഷ് റോഡ്രിഗസ് (2014 - 6 ഗോൾ) തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഗോൾവേട്ടയിലെ രാജാക്കന്മാർ. ഇത്തവണ ലോകകപ്പിലെ ഈ സുവർണ്ണ പാദുകം ആര് സ്വന്തമാക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഫുട്ബാൾ ലോകം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register