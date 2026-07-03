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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 3 July 2026 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 7:16 AM IST

    പകരക്കാരനായി വന്ന് രക്ഷകനായി റാമോസ്; ക്രൊയേഷ്യൻ കോട്ട തകർത്ത് പോർച്ചുഗൽ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക്

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    പകരക്കാരനായി വന്ന് രക്ഷകനായി റാമോസ്; ക്രൊയേഷ്യൻ കോട്ട തകർത്ത് പോർച്ചുഗൽ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക്
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    ടൊറന്റോ: ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ അവസാന സെക്കൻഡുകൾ വരെ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലച്ച ആവേശം! ഒരുവശത്ത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും മറുവശത്ത് ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചും നയിച്ച ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ഒടുവിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ തകർത്ത് പോർച്ചുഗൽ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) യോഗ്യത നേടി. ടൊറന്റോയിലെ ബി.എം.ഒ ഫീൽഡിൽ നടന്ന നാടകീയത നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു പോർച്ചുഗലിന്റെ രാജകീയ വിജയം. ഇവാൻ പെരിസിച്ചിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയതെങ്കിലും പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും, 94-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി വന്ന ഗോൺസാലോ റാമോസും നേടിയ ഗോളുകൾ പോർച്ചുഗലിന് അതിനാടകീയ വിജയം സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു.

    മുൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് സഹതാരങ്ങളായ റൊണാൾഡോയും മോഡ്രിച്ചും നേർക്കുനേർ വന്ന മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി തികച്ചും വിരസമായിരുന്നു. ഇരു ടീമുകളും പ്രതിരോധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയതോടെ കാര്യമായ നീക്കങ്ങളൊന്നും ആദ്യ 45 മിനിറ്റിൽ പിറന്നില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി മിനിറ്റുകൾക്കകം കളി മാറി. 53-ാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റാനിസിച്ച് ബോക്സിലേക്ക് ഉയർത്തി നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ് സ്വീകരിച്ച് ഇവാൻ പെരിസിച്ച് പോർച്ചുഗീസ് ഗോളി ഡീഗോ കോസ്റ്റയുടെ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു (1-0). ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ് നാല് നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. അലക്സിസ് ലീയാവോയുടെ തകർപ്പൻ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് തെറിച്ചതിന് പിന്നാലെ 65-ാം മിനിറ്റിൽ മത്സരത്തിൽ നാടകീയമായ വഴിത്തിരിവുണ്ടായി. റെനാറ്റോ വെയ്ഗയെ ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് വ്ലാസിച്ച് ഫൗൾ ചെയ്തതിന് റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഒട്ടും പിഴച്ചില്ല (1-1).

    മത്സരം സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (94-ാം മിനിറ്റ്) റാമോസ് അവതരിച്ചത്. എ.സി മിലാന്റെ പുതിയ താരം ലീയാവോ ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് നൽകിയ മാരകമായ ക്രോസ് ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഗോൺസാലോ റാമോസ് വലയിലേക്ക് പായിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം പോർച്ചുഗീസ് ആരാധകരാൽ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു (2-1). കളി തീരാൻ സെക്കൻഡുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ക്രൊയേഷ്യയുടെ ഗ്വാർഡിയോൾ പോർച്ചുഗീസ് വല കുലുക്കിയെങ്കിലും വാർ പരിശോധനയിൽ പസാലിച്ച് ഓഫ്‌സൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ റഫറി ഗോൾ നിഷേധിച്ചു. ഇതോടെ ക്രൊയേഷ്യൻ താരങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊഴുക്കി റഫറിയുടെ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങി. റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ആരാധകർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അൽപനേരം കളി തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമായി. ഒടുവിൽ 19 മിനിറ്റോളം നീണ്ട ഇഞ്ചുറി ടൈമിനൊടുവിൽ റഫറിയുടെ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ പോർച്ചുഗലിന് ആവേശജയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്തരിച്ച മുൻ പോർച്ചുഗീസ് താരം ഡിയോഗോ ജോട്ടയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സമർപ്പണമായാണ് ടീം ഈ വിജയത്തെ കാണുന്നത്. ജൂലൈ ആറിന് ഡള്ളസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന തീപാറുന്ന പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ സ്പെയിനാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ എതിരാളികൾ.

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    TAGS:ronaldoportugalcroatialuca modrichFIFA World Cup 2026
    News Summary - Portugal Thrash Croatia with Last-Minute Winner to Secure Round of 16 Spot
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