ജർമൻ കുതിപ്പിന് പരാഗ്വേ പൂട്ട്; പ്രീക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റില്ലാതെ മുൻചാമ്പ്യൻമാർ

ജർമൻ കുതിപ്പിന് പരാഗ്വേ പൂട്ട്; പ്രീക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റില്ലാതെ മുൻചാമ്പ്യൻമാർtext_fields
ബോസ്റ്റൺ : ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ നാലുതവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനിയെ തോൽപിച്ച് പരാഗ്വേ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക്. ആവേശകരമായ പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-3 എന്ന സ്കോറിനാണ് പരാഗ്വേയുടെ വിജയം. നിശ്ചിത സമയത്തും അധികസമയത്തും ഇരു ടീമുകളും 1-1 എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഇതോടെ, കടുത്ത സമ്മർദത്തിനൊടുവിൽ നടന്ന പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് ജർമൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ കറുത്ത ദിനമായി മാറി.
മത്സരത്തിൽ ജർമനി പതിവുപോലെ ആധിപത്യം പുലർത്തുമെന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ, ജർമൻ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയാൻ കൃത്യമായ പ്ലാനുമായിട്ടാണ് പരാഗ്വേ കോച്ച് ഗുസ്താവോ അൽഫാരോ ടീമിനെ ഇറക്കിയത്. 42-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച അവസരം മുതലെടുത്ത് ജൂലിയോ എൻസിസോയിലൂടെ പരാഗ്വേ ലീഡ് എടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം ഞെട്ടി. ഒരു മികച്ച ഹെഡറിലൂടെയാണ് എൻസിസോ ജർമൻ ഗോൾവല കുലുക്കിയത്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ പരാഗ്വേ 1-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ പൊരുതിക്കയറാൻ ജർമനി തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി. 53-ാം മിനിറ്റിൽ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സ് നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ് കൃത്യമായി തലവെച്ച് കയ് ഹാവെർട്സ് ഗോൾ നേടിയതോടെ ജർമ്മൻ പട ഉണർന്നു. തുടർന്ന് ജർമ്മനി തുടർച്ചയായി പരാഗ്വേ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയെങ്കിലും പരാഗ്വേയുടെ മതിൽ പോലെ ഉറച്ച പ്രതിരോധവും ഗോൾകീപ്പർ റോബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ മികച്ച സേവുകളും ജർമ്മനിയുടെ നീക്കങ്ങളെ വിഫലമാക്കി.
അധികസമയത്ത് മത്സരത്തിന്റെ ചൂടേറി. ജർമൻ പ്രതിരോധ താരം ജോനാഥൻ താ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും വാൾഡമർ ആന്റൺ ഗോൾകീപ്പറെ ഫൗൾ ചെയ്തുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഗോൾ അനുവദിച്ചില്ല. ഇതോടെ കളി പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി.
പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജർമ്മനിയുടെ കയ് ഹാവെർട്സ്, നിക്ക് വോൾട്ടെമേഡ് എന്നിവരുടെ കിക്കുകൾ ഗോൾകീപ്പർ ഫെർണാണ്ടസ് തടഞ്ഞു. മറുഭാഗത്ത് പരാഗ്വേയുടെ സനാബ്രിയയും ബൽബുവേനയും ലക്ഷ്യം തെറ്റിച്ചെങ്കിലും ജർമ്മനിയുടെ ജോനാഥൻ താ പന്ത് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി. ഒടുവിൽ അവസാന കിക്കെടുത്ത ജോസ് കനാലെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ പരാഗ്വേ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചു.
2014 ലോകകപ്പിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ജർമ്മനി ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ജർമ്മനി, ഇത്തവണ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും പ്രീക്വാർട്ടറിന് മുന്നേ വീണു. ഇതിഹാസ ഗോൾകീപ്പർ മാനുവൽ നോയർ നടത്തിയ പല മികച്ച സേവുകളും ജർമ്മനിക്ക് ആശ്വാസമായെങ്കിലും, പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലെ പിഴവുകൾ ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ചരിത്ര വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന പരാഗ്വേ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഫ്രാൻസ്-സ്വീഡൻ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ നേരിടും
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