പോർച്ചുഗലിന്റെ ജീവൻമരണ പോരാട്ടം; ടീമിൽ രണ്ട് നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾtext_fields
ന്യൂയോർക്ക് : നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ പോർച്ചുഗലിന് ഇന്ന് ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പോരാ. മുന്നേറ്റനിരയിൽ ജോവോ ഫെലിക്സും പെഡ്രോ നെറ്റോയും റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ബെർണാഡോ സിൽവ ഇന്ന് ബെഞ്ചിലിരിക്കും. മധ്യനിരയിൽ മികച്ച താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഗോളുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിന് തിരിച്ചടിയായത്. അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ന് ടീം കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകമായ തന്ത്രങ്ങളാകും പുറത്തെടുക്കുക. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡി.ആർ. കോംഗോയ്ക്കെതിരെ വഴങ്ങിയ അപ്രതീക്ഷിത സമനില പോർച്ചുഗലിനെ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മഞ്ഞ കാർഡ് കണ്ട പ്രതിരോധതാരം തോമസ് അറൂജോക്ക് പകരം റൂബൻ ഡയസ് ഇന്ന് ആദ്യഇലവനിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ കൊളംബിയയെ നേരിടാനുണ്ടെന്നിരിക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് കെയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഇന്നത്തെ മത്സരം റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിന്റെ സംഘത്തിന് അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30-ന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ജയം അനിവാര്യമായ പോർച്ചുഗൽ പൂർണ്ണ സജ്ജരായി ഇറങ്ങുന്നു.
തന്റെ ആറാം ലോകകപ്പിലിറങ്ങുന്ന ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്ന് ആദ്യ ഇലവനിൽ തന്നെ കളത്തിലിറങ്ങും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ച റൊണാൾഡോയുടെ തിരിച്ചുവരവിലാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ.ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയയോട് 3-1ന് തോൽവി വഴങ്ങിയാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എത്തുന്നത്. പോർച്ചുഗലിനെപ്പോലെ തന്നെ അവർക്കും ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. നിലവിൽ കൊളംബിയയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്. ഇന്ന് കോംഗോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ കൊളംബിയ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിക്കും.
ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാമതായാണ് പോർച്ചുഗൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെപ്പോലൊരു കരുത്തരായ എതിരാളിയെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നത് ടീമിന് വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ വലിയ ഗോൾവ്യത്യാസത്തിൽ ജയിച്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാകും റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസും സംഘവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റൊണാൾഡോ തന്റെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമോ അതോ പോർച്ചുഗൽ മറ്റൊരു അട്ടിമറിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം.
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