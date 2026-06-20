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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 12:32 PM IST

    ഓ​റ​ഞ്ച് പ​ട​ക്ക് ഇന്ന് ജയിച്ചേ തീരൂ; എതിരാളികൾ സ്വീഡൻ

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    ഓ​റ​ഞ്ച് പ​ട​ക്ക് ഇന്ന് ജയിച്ചേ തീരൂ; എതിരാളികൾ സ്വീഡൻ
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    ടെ​ക്സാ​സ്: ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ജ​പ്പാ​ൻ​കാ​ർ പി​ടി​ച്ചു​​കെ​ട്ടി​യ ഓ​റ​ഞ്ച് പ​ട​ക്ക് എ​ഫ് ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ന് ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യം. സ്വീ​ഡ​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ് ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. തു​നീ​ഷ്യ​യെ 5-1ന് ​ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് സ്കാ​ൻ​ഡി​നേ​വി​യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ സ്വീ​ഡ​ന്റെ വ​ര​വ്. ഏ​ഷ്യ​ൻ വ​മ്പ​ന്മാ​രാ​യ ജ​പ്പാ​നെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല​യാ​ണ് ​നേ​ടി​യ​തെ​ങ്കി​ലും ഓ​റ​ഞ്ചു സം​ഘ​ത്തി​ന്റേ​ത് അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ടീ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 10.30നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ജ​യി​ച്ചാ​ൽ റൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് 32ലേ​ക്ക് നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്താം. തോ​റ്റാ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​ൽ​പം മ​ങ്ങും. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​റ് ജ​യ​വും ര​ണ്ട് സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ​ത്തി​യ ടീ​മാ​ണ് നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ്. 27 ഗോ​ളു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത് നാ​ലെ​ണ്ണം മാ​ത്രം. ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​മു​മ്പ് നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​നു​മേ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യ​ത് ഈ ​യോ​ഗ്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ലോ​ക​ക​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ക​ളി മാ​റി. സ​ന്നാ​ഹ ക​ളി​യി​ൽ അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യോ​ട് തോ​ൽ​വി​യും എ​ക്വ​ഡോ​റി​നോ​ട് സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. ഓ​റ​ഞ്ചു​കാ​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​നി​ര ക​രു​ത്ത​രാ​ണ്. മെം​ഫി​സ് ഡെ​പെ​യും കോ​ഡി ഗാ​ക്പോ​യും ഡോ​ണി​യ​ൽ മാ​ല​നും മി​ടു​ക്ക​രാ​ണ്. ​ക്രി​സ​ൻ​ഷ്യോ സ​മ്മ​ർ​വി​ലും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വി​ർ​ജി​ൽ വാ​ൻ ഡി​കു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ൽ ഗോ​ള​ടി​ച്ച​ത്. വാ​ൻ​ഡി​കി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ക​ടു​പ്പ​മാ​ണ്. തു​നീ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ യാ​സി​ൻ അ​യാ​രി​യും മ​റ്റ് സ്കോ​റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ഇ​സാ​ക്കും മ​ത്യാ​സ് സ്വാ​ൻ​ബെ​ർ​ഗും വി​ക്ട​ർ ഗ്യോ​ക​റ​സും അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​ണ്. 1947ൽ ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്. അ​ന്ന് ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.

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    TAGS:footballswedenNetherlandWorld Cup 2026FIFA World Cup 2026Netherland Football teamFootbal News
    News Summary - Must-Win for Netherlands: Oranje Face Formidable Sweden in Group F Clash
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