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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 9:56 AM IST

    കൊളംബിയൻ പട നോക്കൗട്ടിലേക്ക്; മുനോസിന്റെ ഗോളിൽ ഡി.ആർ. കോംഗോ വീണു

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    കൊളംബിയൻ പട നോക്കൗട്ടിലേക്ക്; മുനോസിന്റെ ഗോളിൽ ഡി.ആർ. കോംഗോ വീണു
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    ജാലിസ്കോ : ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്ന കൊളംബിയ നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. തീപാറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഡി.ആർ. കോംഗോയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് മറികടന്നാണ് കൊളംബിയ ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിൽ ഒന്നാമന്മാരായത്. 76-ാം മിനിറ്റിൽ ഡാനിയൽ മുനോസ് നേടിയ ഗോളാണ് ‘കഫെറ്റെറോസ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊളംബിയക്ക് നിർണ്ണായക വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

    മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഡി.ആർ. കോംഗോയുടെ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ കൊളംബിയൻ മുന്നേറ്റത്തെ കോംഗോ ഗോൾകീപ്പർ ലയണൽ എംപാസി തന്റെ മിന്നുന്ന സേവുകളിലൂടെ തടഞ്ഞിട്ടു. ആദ്യ പകുതിയിൽ മാത്രം കൊളംബിയ ആറ് മികച്ച അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും കോംഗോയുടെ പ്രതിരോധം അവർക്ക് മുന്നിൽ വന്മതിലായി നിന്നു. എന്നാൽ 76-ാം മിനിറ്റിൽ ജുവാൻ ക്വിന്ററോയുടെ മനോഹരമായ പാസിൽ നിന്ന് ഡാനിയൽ മുനോസ് നടത്തിയ ഫിനിഷിങ് കൊളംബിയയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

    മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ കളം നിറഞ്ഞത് നാടകീയതയായിരുന്നു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ പെനാൽറ്റിക്കായി കോംഗോ താരങ്ങൾ അപ്പീൽ ചെയ്തെങ്കിലും റഫറി മൗനം പാലിച്ചത് വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നു. മറുഭാഗത്ത് കോംഗോ ഗോൾകീപ്പർ എംപാസിയുടെ രക്ഷപ്പെടുത്തലുകൾ കൊളംബിയയുടെ വിജയത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും, ഒടുവിൽ കൊളംബിയയുടെ ഗുണനിലവാരം തന്നെ കളിയിൽ ജയിച്ചു.

    ഈ വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ കൊളംബിയ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി പ്രവേശിച്ചു. തങ്ങളുടെ അറ്റാക്കിങ് ഫുട്ബോളിലൂടെ ലോകകപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്നായി കൊളംബിയ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഡി.ആർ. കോംഗോയ്ക്കെതിരായ ഈ വിജയം ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വാനോളം ഉയർത്തും.

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    TAGS:footballColombiacongoFootball NewsFIFA World Cup 2026
    News Summary - Munoz Strikes as Colombia Secure Knockout Spot with Victory Over DR Congo
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