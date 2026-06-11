പന്തുരുളാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം... ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും നേർക്കുനേർ

പന്തുരുളാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം... ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും നേർക്കുനേർtext_fields
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: കായികപ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന ഫിഫ ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പിന് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പന്തുരുളും. മഹാമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ സഹആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുമായെത്തുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും. എൺപതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന കാണികളുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് മെക്സിക്കോയ്ക്കുടെ പ്രധാന കരുത്ത്.
16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അപൂർവ്വ ആവർത്തനം
കൃത്യം 16 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, മറ്റൊരു ജൂൺ 11-നായിരുന്നു (2010) ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടന്നത്. അന്ന് ജൊഹാനസ്ബർഗിലെ സോക്കർസിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയതും ഇതേ മെക്സിക്കോയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ആയിരുന്നു. അന്ന് ഇരുടീമുകളും 1-1 സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ തനിയാവർത്തനത്തിൽ സമനിലക്കുരുക്കിൽ വീഴാതെ വിജയത്തോടെ തുടങ്ങാനാണ് ഹവിയർ അഗ്വിറെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മെക്സിക്കോയും ഹ്യൂഗോ ബ്രൂസിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലെത്തുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2025 നവംബറിന് ശേഷം കളിച്ച 8 മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത (6 ജയം, 2 സമനില) മികച്ച ഫോമിലാണ് മെക്സിക്കോ വരുന്നത്. പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായിരുന്ന പ്രധാന താരങ്ങളായ സെസാർ മോണ്ടസ്, എഡ്സൺ അൽവാരസ്, ലൂയിസ് ഷാവേസ്, അലക്സിസ് വേഗ എന്നിവർ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായ 17-കാരൻ ഗിൽബെർട്ടോ മോറയും 40-കാരനായ വെറ്ററൻ ഗോൾകീപ്പർ ഗില്ലർമോ ഒച്ചോവയും ഒരുമിച്ചുണരുന്ന സവിശേഷതയും മെക്സിക്കോ നിരയ്ക്കുണ്ട്.
മറുഭാഗത്ത്, തങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച 2010-ലെ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടുന്നത്. അവസാന നാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു വിജയം പോലുമില്ലാത്ത ഫോമില്ലായ്മ അവരെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിക്കുമാറി ഓബ്രി മോഡിബ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു.
മൂന്ന് ലോകകപ്പുകൾക്ക് വേദിയാകുന്ന ആദ്യ സ്റ്റേഡിയം
ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച 'കൊളോസസ് ഓഫ് സാന്റാ ഉർസുല' എന്ന അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയം, മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകൾക്ക് (1970, 1986, 2026) വേദിയാകുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റേഡിയമെന്ന ബഹുമതി ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. ''അസ്ടെക്കയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത എന്തോ ഒന്നുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് തന്നെ അനുഭവിക്കണം,'' എന്നാണ് ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം പെലെ ഒരിക്കൽ ഈ മൈതാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 1970-ൽ പെലെ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലോകകപ്പ് കിരീടമുയർത്തിയതും ഇതേ മണ്ണിലായിരുന്നു. 1961-ൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 1966-ൽ പൂർത്തിയായ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 1970-ലെ ഇറ്റലി-വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി (4-3) സെമിഫൈനലും അരങ്ങേറിയത്.
ദൈവത്തിന്റെ കൈയും നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോളും
ഫുട്ബാൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിവാദപരവും അതിമനോഹരവുമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് അസ്ടെക്ക സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് 1986 ലോകകപ്പിലാണ്. അർജന്റീനയുടെ ഡീഗോ മാറഡോണ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തന്റെ ഇടതുകൈകൊണ്ട് പന്ത് നെറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് 'ദൈവത്തിന്റെ കൈ'എന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഗോൾ നേടിയത് ഈ പുൽമൈതാനത്തായിരുന്നു. മിനിറ്റുകൾക്കകം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധനിരയിലെ നിരവധി കളിക്കാരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മറികടന്ന് 'നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സോളോ ഗോളും മാറഡോണ ഇവിടെയാണ് സ്കോർ ചെയ്തത്.
ഉയരക്കൂടുതലും കനത്ത വെല്ലുവിളിയും
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 2,200 മീറ്റർ (7,200 അടി) ഉയരത്തിലാണ് അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വായുവിന് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഈ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് കളിക്കുന്നത് സന്ദർശക ടീമുകൾക്ക് കനത്ത ശാരീരിക വെല്ലുവിളിയാകും ഉയർത്തുക. കളിക്കാർക്ക് വേഗത്തിൽ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാനും ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കാനും ഇത് കാരണമാകും.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നടന്ന വിപുലമായ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 83,000 സീറ്റുകളുള്ള ഈ അത്യാധുനിക സ്റ്റേഡിയം ലോകകപ്പിനായി സജ്ജമാക്കിയത്. പുതിയ സീറ്റുകൾ, നവീകരിച്ച ലോക്കർ റൂമുകൾ, അത്യാധുനിക ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയോടെ ഒരുങ്ങിയ അസ്ടെക്കയിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ 5 മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക.
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