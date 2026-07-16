മെസ്സി vs യമാൽ; കലാശപോര്, ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന തലമുറകളുടെ സമാഗമം

മെസ്സി vs യമാൽ; കലാശപോര്, ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന തലമുറകളുടെ സമാഗമംtext_fields
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതിച്ചേർക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു മഹാവിസ്മയത്തിന് ഒടുവിൽ കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലോകകപ്പിന്റെ അതിശക്തമായ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രതിരോധക്കോട്ടകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ സിംഹങ്ങളായ അർജന്റീനയും, കരുത്തരായ ഫ്രാൻസിനെ സുന്ദരമായ കാൽപന്തുകളിയിലൂടെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് യൂറോപ്പിന്റെ തമ്പുരാക്കന്മാരായ സ്പെയിനും കലാശപ്പോരിന് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഫൈനൽ വെറുമൊരു അർജന്റീന-സ്പെയിൻ പോരാട്ടമല്ല, ഇത് തലമുറകളുടെ സമാഗമമാണ്. കാലത്തിന്റെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് അത്ഭുത പ്രതിഭകളുടെ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടമാണിത്.
ഒരുവശത്ത്, ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ എല്ലാ സിംഹാസനങ്ങളും കീഴടക്കി, തന്റെ കരിയറിന്റെ സായന്തനത്തിലും മാന്ത്രികത ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ പന്തുരുട്ടുന്ന സാക്ഷാൽ ലയണൽ ആൻഡ്രേസ് മെസ്സി, മറുവശത്ത് കൗമാരത്തിന്റെ തുടിപ്പും പേറി പച്ചപ്പുല്ലിൽ വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ ഭാവി തന്റെ കാൽക്കലാക്കാൻ കുതിക്കുന്ന സ്പാനിഷ് വിസ്മയം ലമീൻ യമാൽ.
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബാഴ്സലോണയിലെ ഡ്രെസ്സിംഗ് റൂമിൽ വെച്ച് അർജന്റീനിയൻ മാന്ത്രികൻ ലയണൽ മെസ്സി കളിത്തൊട്ടിലിൽ കിടത്തി കുളിപ്പിച്ച ആ പഴയ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് ഇന്നിതാ അതേ മെസ്സിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് പന്തുമായി പാഞ്ഞടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു എന്നത് വിധിയുടെ കാവ്യാത്മകമായ തിരക്കഥയാണ്. സൂര്യൻ അസ്തമയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രഭാത സൂര്യൻ തന്റെ പൂർണ്ണ ശോഭയോടെ ഉദിച്ചുയരുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. മെസ്സിയുടെ ഇടങ്കാലിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളായി നാം കണ്ട ആ മാന്ത്രികതയുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇന്ന് യമാലിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും ഫുട്ബോൾ ലോകം ദർശിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വൈരികളായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തന്ത്രപരമായും കരുത്തോടെയും നേരിട്ട് മെസ്സിയുടെ ഇന്ദ്രജാലക്കരുത്തിലാണ് അർജന്റീന ഫൈനലിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചതെങ്കിൽ, ഫ്രാൻസിന്റെ അതിവേഗ ഫുട്ബോളിനെ തങ്ങളുടെ 'ടിക്കി-ടാക്ക' ശൈലിയിലൂടെയും ലമീൻ യമാലിന്റെ വിംഗുകളിലൂടെയുള്ള അതിശയകരമായ കുതിപ്പുകളിലൂടെയുമാണ് സ്പെയിൻ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയത്.
ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ഇത് തന്റെ വിടവാങ്ങൽ ലോകകപ്പിലെ കിരീടധാരണത്തിനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ്. തന്റെ രാജ്യത്തിന് ഒരിക്കൽക്കൂടി ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത് സഗൗരവം പടിയിറങ്ങാൻ മെസ്സി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, സ്പെയിനിന്റെ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതാൻ യമാൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. മെസ്സിയുടെ ഇടങ്കാലിലെ മാന്ത്രിക സ്പർശമാണോ, അതോ യമാലിന്റെ പാദങ്ങളിലെ അതിവേഗ വിസ്മയമാണോ ഫൈനലിൽ വിധി നിർണ്ണയിക്കുകയെന്നറിയാൻ ലോകം മുഴുവൻ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ആര് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ജയിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ എന്ന സുന്ദരമായ കായികവിനോദം മാത്രമായിരിക്കും. കളിയഴകിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം കാണിച്ച് തന്ന മെസ്സിയുടെ അവസാന ചുവടുകൾക്ക് സാക്ഷിയാകാനും ഭാവിയിലെ മഹാരാജാവാകാൻ പോകുന്ന യമാലിന്റെ കിരീടധാരണം കാണാനും കാൽപന്ത് ലോകം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
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