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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 18 July 2026 4:52 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 4:52 PM IST

    'ഫൈനലിൽ യമാൽ തിളങ്ങരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം'; ലയണൽ മെസ്സി

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    ഫൈനലിൽ യമാൽ തിളങ്ങരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം; ലയണൽ മെസ്സി
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    ന്യൂയോർക്ക്: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങും മുൻപ് സ്പാനിഷ് യുവതാരം ലമീൻ യമാലിനെ പ്രശംസിച്ചും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കിരീടം മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയും അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി. ഫൈനലിൽ യമാലിന് ചരിത്രം കുറിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾ അതിനനുവദിക്കില്ലെന്ന് മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി. ഞായറാഴ്ച ന്യൂയോർക്ക് - ന്യൂജഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനെ നേരിടും.

    "ലാമിൻ യമാൽ തികച്ചും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കളിക്കാരനാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ബാഴ്‌സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ കളിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഫൈനലിൽ ചരിത്രപരമായ നേട്ടത്തിലെത്താൻ അവന് മുന്നിൽ അവസരമുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും," മെസ്സി പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഫനാറ്റിക്സ് ഫെസ്റ്റിൽ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ടോം ബ്രാഡിയുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മെസ്സി.

    'അന്ന് വെറുമൊരു കുഞ്ഞ്, ഇന്ന് ഫൈനലിൽ എതിരാളി' ചിത്രം അവിശ്വസനീയമെന്ന് മെസ്സി

    യമാൽ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് എടുത്തതും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തരംഗമായതുമായ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും മെസ്സി മനസ്സ് തുറന്നു. "അന്ന് അവൻ വെറുമൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ ചിത്രമെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നു എന്നത് തികച്ചും അവിശ്വസനീയമാണ്," മെസ്സി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ചാരിറ്റി കലണ്ടറിനായി ഈ അപൂർവ ചിത്രം പകർത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജോവാൻ മോൺഫോർട്ടും ഈ അവിശ്വസനീയമായ ഒത്തുചേരലിൽ അമ്പരപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. "ഞാൻ ഒരിക്കലും വിധിയിലോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. എന്നാൽ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ യുക്തികൾക്കും അപ്പുറമാണിത്," മോൺഫോർട്ട് ബാഴ്‌സലോണയിലെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അസോസിയേറ്റഡ് പ്രെസ്സിനോട് (AP) പ്രതികരിച്ചു.

    ലക്ഷ്യം ചരിത്ര കിരീടം

    ബാഴ്‌സലോണയിൽ താൻ കളിച്ചു വളർന്ന അതേ ക്ലബ്ബിലൂടെ ഉയർന്നുവന്ന യമാലിനോട് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഫൈനലിൽ സ്പെയിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകാൻ മെസ്സി തയ്യാറല്ല. "ഞങ്ങൾ മികച്ചൊരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ തന്നെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഫൈനലിൽ അവനും അവന്റെ ടീമും മികച്ച ഫോമിലാകരുതേ എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം," മെസ്സി ചിരിയോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഇരുതാരങ്ങളെയും കാത്ത് വലിയ ചരിത്രനേട്ടങ്ങളാണ് ഫൈനലിലുള്ളത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ മെസ്സിക്ക് അവസരമുള്ളപ്പോൾ, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ താരം എന്ന നേട്ടമാണ് യമാലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:ArgentinaLionel MessiSpainFIFA World Cup finalFIFA World Cup 2026lamineyamal
    News Summary - Messi on Yamal: "Aiming to Stop Him in the Final"
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