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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 19 July 2026 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 7:04 AM IST

    മെസ്സിയെ പൂട്ടാൻ പ്രത്യേകമായി ഒരാളെ നിയോഗിക്കില്ല - ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യുന്റെ

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    https://www.madhyamam.com/tags/Lionel-Scaloni
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    പന്തടക്കത്തിലും മികച്ച കളിശൈലിയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ ഒരു പോരാട്ടമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലയണൽ മെസ്സി ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഇതിഹാസമാണ്. മെസ്സിയെ പൂട്ടാൻ പ്രത്യേകമായി ഒരാളെ നിയോഗിക്കുന്ന ‘മാൻ-മാർക്കിങ്’ ശൈലി സ്പെയിൻ ഉപയോഗിക്കില്ല. പകരം ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. ലമീൻ യമാലിനെ മെസ്സിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. യമാലിനെ സ്വതന്ത്രമായി വളരാൻ അനുവദിക്കണം

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    TAGS:sportsfootballLionel MessiLuis de la Fuente
    News Summary - Messi, Luis de la Fuente
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