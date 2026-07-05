എംബാപ്പെയുടെ പെനാൽറ്റിയിൽ ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടറിൽ; പരാഗ്വേയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് വിരാമം

എംബാപ്പെയുടെ പെനാൽറ്റിയിൽ ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടറിൽ; പരാഗ്വേയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് വിരാമംtext_fields
ഫിലാഡൽഫിയ: ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പരാഗ്വേയെ മറികടന്ന് ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ. സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നേടിയ പെനാൽറ്റി ഗോളാണ് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസിന് തുണയായത്. ക്വാർട്ടറിൽ മൊറോക്കോയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ എതിരാളികൾ.
ഫിലാഡൽഫിയയിലെ കൊടുംചൂടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് പന്തടക്കത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും, പരാഗ്വേയുടെ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ വല്ലാതെ വിയർത്തു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ടുപോലും പായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഫ്രഞ്ച് നായകൻ എംബാപ്പെയെ തടയാൻ പരാഗ്വേ താരങ്ങൾ നടത്തിയ പരുക്കൻ നീക്കങ്ങൾ പലതവണ കളിക്കളത്തിൽ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഉണർന്നു കളിച്ച ഫ്രഞ്ച് പരിശീലകൻ ദെഷാംപ്സ്, ബ്രാഡ്ലി ബാർക്കോളയ്ക്ക് പകരം യുവതാരം ഡെസിറേ ഡൗവിനെ കളത്തിലിറക്കിയതോടെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറിയത്. 58-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിലേക്ക് പന്തുമായി കുതിച്ച ഡൗവിനെ ഡീഗോ ഗോമസ് ഫൗൾ ചെയ്തതോടെ റഫറി പെനാൽറ്റി സ്പോട്ട് ചൂണ്ടി. ഒട്ടും സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ കിക്കെടുത്ത എംബാപ്പെ, പരാഗ്വേ ഗോൾകീപ്പർ ഒർലാൻഡോ ഗില്ലിനെ നിസ്സഹായനാക്കി പന്ത് വലയിൽ എത്തിച്ചു. ഇതോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ എംബാപ്പെയുടെ ഗോൾനേട്ടം ഏഴായി ഉയർന്നു.
ജർമ്മനിയെ തോൽപ്പിച്ചെത്തിയ പരാഗ്വേയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഫ്രാൻസിനെ വലച്ചെങ്കിലും എംബാപ്പെയുടെ മികവ് അവരെ രക്ഷിച്ചു. 27-ാം വയസ്സിൽ ലോകകപ്പിൽ 19 ഗോളുകൾ എന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിലെത്തിയ എംബാപ്പെയാണ് മത്സരത്തിലെ താരം. 1998-ൽ ഇതേ വേദിയിൽ ഇവർ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ലോറന്റ് ബ്ലാങ്കിന്റെ ഗോളിൽ ഫ്രാൻസ് ജയിച്ചു കയറിയതിന് സമാനമായി, 28 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വീണ്ടും ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. ജൂലൈ ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കാനഡയെ തകർത്ത മൊറോക്കോയെ ഫ്രാൻസ് നേരിടും.
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