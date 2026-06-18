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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 10:27 AM IST

    ഡയസ് കളംനിറഞ്ഞു; കന്നിക്കാരെ വീഴ്ത്തി ലോകകപ്പിൽ കൊളംബിയയുടെ വിജയക്കുതിപ്പ്

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    ഡയസ് കളംനിറഞ്ഞു; കന്നിക്കാരെ വീഴ്ത്തി ലോകകപ്പിൽ കൊളംബിയയുടെ വിജയക്കുതിപ്പ്
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    മെക്സിക്കോ സിറ്റി: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് കെ പോരാട്ടത്തിൽ കന്നിക്കാരായ ഉസ്ബെകിസ്താനെ തകർത്ത് കൊളംബിയക്ക് ഗംഭീര വിജയത്തുടക്കം. ആസ്ടെക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് (3-1) ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തർ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. ലിവർപൂൾ സൂപ്പർ താരം ലൂയിസ് ഡയസിന്റെ മിന്നും പ്രകടനമാണ് കൊളംബിയക്ക് ജയമൊരുക്കിയത്. ഉസ്ബെകിസ്താൻ തോറ്റെങ്കിലും ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ ചരിത്രമുഹൂർത്തവുമായാണ് അവർ മടങ്ങുന്നത്.

    ഇറ്റാലിയൻ ഇതിഹാസം ഫാബിയോ കന്നവാരോയുടെ പരിശീലനത്തിലിറങ്ങിയ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ മികച്ച പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും കൊളംബിയയുടെ അനുഭവസമ്പത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുകയായിരുന്നു.

    ആദ്യ പകുതിയിൽ ഡയസിന്റെ മാന്ത്രികത, മുനോസിന്റെ ഫിനിഷിങ്

    മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പന്ത് കൈവശം വെക്കുന്നതിൽ കൊളംബിയയാണ് ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമിഷ് റോഡ്രിഗസ് മധ്യനിരയിൽ കളി മെനഞ്ഞപ്പോൾ, വിംഗിലൂടെ ലൂയിസ് ഡയസ് നിരന്തരം ഉസ്ബെക്ക് പ്രതിരോധത്തെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 33-ാം മിനിറ്റിൽ ഡയസിന്റെ ഒരു തകർപ്പൻ ഇടങ്കാലൻ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങിയത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് വലിയ ആശ്വാസമായി.

    എന്നാൽ 41-ാം മിനിറ്റിൽ കൊളംബിയ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഗോളാക്കി മാറ്റി. മധ്യനിരയിൽ പന്ത് ലഭിച്ച ലൂയിസ് ഡയസ് ഉസ്ബെക്ക് പ്രതിരോധത്തെ കീറിമുറിച്ച് നൽകിയ മനോഹരമായ പാസ്, ഓടിയെത്തിയ ഡാനിയൽ മുനോസ് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ആദ്യ പകുതി 1-0 എന്ന സ്കോറിന് കൊളംബിയ സ്വന്തമാക്കി.

    ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഉസ്ബെകിസ്താന്‍റെ ആദ്യ ഗോൾ

    രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഉറച്ചാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ ഫലം 60-ാം മിനിറ്റിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഖാംദാമോവ് നൽകിയ ക്രോസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷോമുറോദോവ് ഗോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും പന്ത് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങി. എന്നാൽ റീബൗണ്ട് വന്ന പന്ത് കൃത്യമായി ഓടിയെത്തിയ 22-കാരൻ അബ്ബോസ്ബെക് ഫൈസുല്ലയേവ് ഒരു ഹെഡറിലൂടെ കൊളംബിയൻ വലയിലാക്കി. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ നേടുന്ന ആദ്യ ഗോളായി ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചു (1-1).

    ഉണർന്നുകളിച്ച് ഡയസ്, വിജയം ഉറപ്പിച്ച് കൊളംബിയ

    സമനില വഴങ്ങിയതോടെ ഉണർന്നുകളിച്ച കൊളംബിയ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 65-ാം മിനിറ്റിൽ പന്തുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് കുതിച്ച ലൂയിസ് ഡയസ് ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് തൊടുത്ത അതിശക്തമായ ഷോട്ട് ഉസ്ബെക്ക് ഗോൾകീപ്പർ യൂസുപ്പോവിന്റെ ഗ്ലൗസിൽ തട്ടി വലയിൽ കയറി (2-1).

    മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ സമനിലയ്ക്കായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. 90-ാം മിനിറ്റിൽ മൊസ്ഗോവോയ്ക്ക് ലഭിച്ച മികച്ചൊരു അവസരം ലക്ഷ്യം തെറ്റി പുറത്തുപോയത് അവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ഒടുവിൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ (90+ മിനിറ്റ്) കൊളംബിയ തങ്ങളുടെ വിജയമുറപ്പിച്ച മൂന്നാം ഗോൾ നേടി. വലതുവിംഗിലൂടെ ജുവാൻ ഹെർണാണ്ടസ് നൽകിയ പാസ്, പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ജാമിൻറ്റൺ കാമ്പാസ് ഒരു തകർപ്പൻ ഹെഡറിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു (3-1).

    ബാലൺ ഡി ഓർ നേടിയ ശേഷം ലോകകപ്പിൽ ഒരു ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില പരിശീലകരുടെ എലൈറ്റ് പട്ടികയിലേക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ഇതിഹാസം ഫാബിയോ കന്നവാരോ ഈ മത്സരത്തോടെ ഇടംപിടിച്ചു (മുമ്പ് ഫ്രാൻസ് ബെക്കൻബാവർ, മാർക്കോ വാൻ ബാസ്റ്റൺ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്).

    ഗ്രൂപ്പ് കെയിൽ നിലവിൽ പോർച്ചുഗലും കോംഗോയും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സമനില വഴങ്ങിയതിനാൽ, മികച്ച വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ നെസ്റ്റർ ലൊറെൻസോയുടെ കൊളംബിയക്ക് സാധിച്ചു.

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    TAGS:ColombiauzbekistanFIFA World Cup 2026Luiz Diaz
    News Summary - Luis Diaz Shines as Colombia Secures 3-1 Victory Over Uzbekistan in FIFA World Cup 2026 Opener
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