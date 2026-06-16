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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 9:31 AM IST

    നാളെ മെ​സ്സി​യിറങ്ങുന്നു, നീലക്കുപ്പായത്തിലെ 200-ാം അ​ങ്കത്തിന്

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    നാളെ മെ​സ്സി​യിറങ്ങുന്നു, നീലക്കുപ്പായത്തിലെ 200-ാം അ​ങ്കത്തിന്
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    മിസൗറി: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ കിരീടധാരണത്തിന് ശേഷം, വീണ്ടും ഒരു പടപ്പുറപ്പാടിന് അർജന്റീന തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നായകനും ഇതിഹാസവുമായ ലയണൽ മെസ്സി കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്ര നേട്ടത്തിന്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ അൽജീരിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ മെസ്സിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ ഗംഭീരമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് പിന്നിടുന്നത്. അർജന്റീന ജേഴ്സിയിലെ 200-ാം മത്സരം!

    രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസ യാത്ര

    2005 ആഗസ്റ്റ് 17-ന് ഹംഗറിക്കെതിരെ അർജന്റീനയുടെ കുപ്പായത്തിൽ ആദ്യമായി പന്തുതട്ടിയ അന്നുമുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഇതിഹാസ യാത്ര. അന്ന് വെറും 25 മിനിറ്റ് മാത്രം മൈതാനത്തിറങ്ങിയ കൗമാരക്കാരൻ, ഇന്ന് ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ അവസാനവാക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഈ യാത്രയിൽ 199 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ മെസ്സി, 117 ഗോളുകളും 64 അസിസ്റ്റുകളുമായി അർജന്റീനയുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ കുന്തമുനയായി നിലകൊള്ളുന്നു. 16,380 മിനിറ്റ് അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി മൈതാനത്ത് മെസ്സി തന്റെ മാന്ത്രികത ഇതുവരെ പുറത്തെടുത്തു.

    നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ

    കഠിനമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും വേദന നിറഞ്ഞ തോൽവികൾക്കും ഒടുവിലാണ് മെസ്സി അർജന്റീനയുടെ ഫുട്ബോൾ ദൈവമായി മാറിയത്. 2022-ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് കിരീടം, 2021-ലെയും 2024-ലെയും കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങൾ, 2022-ലെ ഫൈനലിസിമ കിരീടം എന്നിവ മെസ്സിയുടെയും അർജന്റീനയുടെയും ക്യാബിനറ്റിൽ തിളങ്ങുന്നു.

    എന്നാൽ ഈ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നിരവധി കണ്ണീർക്കാലങ്ങളും താരം നേരിട്ടു. 2014-ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെയും, 2015, 2016 വർഷങ്ങളിലെ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലുകളിലെയും വേദന നിറഞ്ഞ പരാജയങ്ങൾ മെസ്സിയുടെ കരിയറിലെ വലിയ തിരിച്ചടികളായിരുന്നു. എന്നാൽ തളരാതെ പോരാടിയ മെസ്സി, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.

    ആറാം ലോകകപ്പും റെക്കോർഡുകളും

    21 വർഷം നീണ്ട കരിയറിനിടെ ഇത് മെസ്സിയുടെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പാണ്. ഇതിനകം 26 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച മെസ്സി, ഈ ലോകകപ്പിലൂടെ തന്റെ സുവർണ്ണകാലം കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രായം 40-ലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴും, മൈതാനത്ത് പന്തുലഭിക്കുമ്പോൾ മെസ്സി ഇപ്പോഴും പഴയ അതേ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അൽജീരിയക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെ, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 200 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ ക്ലബ്ബിലേക്ക് ലയണൽ മെസ്സി എന്ന ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം കടന്നുകയറും. ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന അർജന്റീനയുടെ ഈ ലോകകപ്പ് യാത്ര, മെസ്സിയുടെ അവസാന വട്ട പോരാട്ടമായിരിക്കുമെന്നതിനാലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഈ 'ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി' മത്സരത്തിൽ അർജന്റീന എങ്ങനെ കളിക്കും, മെസ്സി വീണ്ടും മാജിക് കാണിക്കുമോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ.

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    TAGS:ArgentinaInternational footballLionel MessiFIFA World CupFIFA World Cup 2026
    News Summary - Lionel Messi Set to Reach Historic 200-Cap Milestone as Argentina Begin World Cup Campaign
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