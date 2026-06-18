ഗോളില്ലാപ്പൂട്ടിന് ഒടുവിൽ അന്ത്യം; പനാമയെ അവസാന നിമിഷം വീഴ്ത്തി ഘാനയുടെ പടക്കുതിരകൾ

ഗോളില്ലാപ്പൂട്ടിന് ഒടുവിൽ അന്ത്യം; പനാമയെ അവസാന നിമിഷം വീഴ്ത്തി ഘാനയുടെ പടക്കുതിരകൾtext_fields
ബോസ്റ്റൺ: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എൽ പോരാട്ടത്തിൽ പനാമയെ തകർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ഘാനയ്ക്ക് ശുഭതുടക്കം. ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ നേടിയ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് (1-0) 'ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാർസ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഘാന വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ബ്രാൻഡൻ തോമസ്-അസാന്തെയുടെ പാസിൽ നിന്ന് കാലെബ് യെറെൻകി നേടിയ ഗോളാണ് ഘാനയ്ക്ക് ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പിന്നാലെ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിൽ ഘാനയും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
പരിക്കുകൾ വലച്ച ആദ്യ പകുതി; ഗോൾരഹിത സമനില
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരു ടീമുകളും ആക്രമണ ഫുട്ബാളാണ് പുറത്തെടുത്തത്. കളി തുടങ്ങി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പനാമയുടെ സിസിലിയോ വാട്ടർമാൻ ബോക്സിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുനിന്നും തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ഷോട്ട് ഘാന ഗോൾകീപ്പർ ലോറൻസ് അതി-സിഗി തട്ടിയകറ്റി. തുടക്കത്തിൽ പനാമയാണ് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും ഘാനയുടെ പ്രതിരോധം ഉറച്ചുനിന്നു. കളി പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഘാനൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജോർദാൻ അയൂവിനും ഗോളി അതി-സിഗിക്കും പരിക്കേറ്റത് ഘാനൻ ക്യാമ്പിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി.
ആദ്യ പകുതിയിൽ പരിക്കുകൾ കാരണം കളി പലതവണ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിലധികം അധികസമയം അനുവദിച്ചെങ്കിലും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോൾ മാത്രം കണ്ടെത്താനായില്ല. ഗോൾരഹിതമായ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് യഥാർത്ഥ ആവേശം അരങ്ങേറിയത്.
ഗോളിമാരുടെ പോരാട്ടവും തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളും
ഒന്നാം പകുതിയിലെ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഘാന തങ്ങളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗോളി ലോറൻസ് അതി-സിഗിയെ പിൻവലിച്ച് ബെഞ്ചമിൻ അസാരെയെ കളത്തിലിറക്കി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഘാന ലീഡിനായി കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. 47-ാം മിനിറ്റിൽ ജോനാസ് അഡ്ജെറ്റെയുടെ തകർപ്പൻ ഹെഡർ പനാമൻ ഗോളി ഒർലാൻഡോ മോസ്ക്വേര പറന്നുതടഞ്ഞു. 57-ാം മിനിറ്റിൽ ഘാനൻ പരിശീലകൻ ഏണസ്റ്റ് നുവാമയെയും കമാൽദീൻ സുലൈമാനയെയും പിൻവലിച്ച് അബ്ദുൾ ഫതാവു, ബ്രാൻഡൻ തോമസ്-അസാന്തെ എന്നിവരെ കളത്തിലിറക്കിയത് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ചു.
പനാമയും സിസിലിയോ വാട്ടർമാനെ മാറ്റി ഹൊസേ ഫജാർഡോയെ ഇറക്കി ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. 63-ാം മിനിറ്റിൽ പനാമയുടെ സീസർ ബ്ലാക്ക്മാന്റെ ഷോട്ട് ഘാനയുടെ പകരക്കാരൻ ഗോളി ബെഞ്ചമിൻ അസാരെയും തട്ടിയകറ്റി. രണ്ട് ടീമിന്റെയും ഗോൾകീപ്പർമാരുടെ മികച്ച ഫോം കളി സമനിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ആരാധകർ ഉറപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് കളിയിലെ നാടകീയ നിമിഷം അരങ്ങേറുന്നത്.
ഇഞ്ചുറി ടൈമിലെ മിന്നൽ ആക്രമണം; രക്ഷകനായി യെറെൻകി
ആറ് മിനിറ്റ് അധികസമയം അനുവദിച്ച ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ 94-ാം മിനിറ്റിലാണ് പനാമൻ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം തകർത്തുകൊണ്ട് ഘാന തങ്ങളുടെ മാന്ത്രിക ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്. സ്വന്തം ഹാഫിൽ നിന്നും പനാമയുടെ ഒരു ആക്രമണം തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ശേഷം ഘാനൻ താരങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു മിന്നൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ നിന്നാണ് ഗോൾ പിറന്നത്. പന്തുമായി ഇടത് വിംഗിലൂടെ കുതിച്ചുപാഞ്ഞ പകരക്കാരൻ താരം ബ്രാൻഡൻ തോമസ്-അസാന്തെ പനാമൻ പ്രതിരോധത്തെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു മനോഹരമായ പാസ് നൽകി.
പനാമൻ ഗോൾകീപ്പർ മോസ്ക്വേരയെയും പ്രതിരോധ നിരയെയും അനായാസം മറികടന്ന് ബോക്സിന്റെ മധ്യത്തിൽ കൃത്യമായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന കാലെബ് യെറെൻകി വളരെ ദയനീയമായ ദൂരത്തുനിന്നും പന്ത് വലയുടെ ടോപ്പ് കോർണറിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു (1-0). സ്റ്റേഡിത്തെയാകെ ഇളക്കിമറിച്ച ഗോളിന് ശേഷം തിരിച്ചടിക്കാൻ പനാമ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇസ്മായിൽ ഡയസിന്റെ ഹെഡർ ഘാന ഗോളി അസാരെ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ പനാമയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പിലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ജൂൺ 24-ന് കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഘാനയുടെ എതിരാളികൾ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റ ക്രൊയേഷ്യയെയാണ് പനാമ നേരിടുക.
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