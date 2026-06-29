ഒറ്റ സീസണിൽ 70 ഗോളുകൾ, റൊണാൾഡോയെ പിന്തള്ളി ഹാരി കെയ്ൻ; 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളടിവീരൻ

ഒറ്റ സീസണിൽ 70 ഗോളുകൾ, റൊണാൾഡോയെ പിന്തള്ളി ഹാരി കെയ്ൻ; 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളടിവീരൻtext_fields
ഹൂസ്റ്റൺ: ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നായകൻ ഹാരി കെയ്ന്റെ അവിശ്വസനീയമായ ഗോളടിമേളം. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവുമധികം ഗോളുകൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി കെയ്ൻ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സീസണിൽ മാത്രം 70 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ കെയ്ൻ, പോർച്ചുഗീസ് ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ റെക്കോർഡുകളെ പിന്തള്ളിയാണ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്തത്.
ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഗോളടിയുടെ പെരുമഴക്കാലത്ത് ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2011-12 സീസണിൽ അവിശ്വസനീയമായ 82 ഗോളുകൾ നേടിയ ലയണൽ മെസ്സിയാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. അതേ താരം 2012-13 സീസണിൽ 69 ഗോളുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ആകട്ടെ, 2011-12 സീസണിൽ 69 ഗോളുകളും 2014-15 സീസണിൽ 66 ഗോളുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 70 ഗോളുകളുമായി കെയ്ൻ ഈ വമ്പൻമാരുടെ റെക്കോർഡുകളെയാണ് മറികടന്നത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ മികച്ച രണ്ട് സീസൺ പ്രകടനങ്ങളെയും പിന്തള്ളിയ കെയ്ന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ 82 ഗോളുകൾ എന്ന റെക്കോർഡ് മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൽ പനാമയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കെയ്ൻ ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്. ഈ ഗോൾ വെറും ഒരു കണക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിന്റെ അഭിമാന നിമിഷം കൂടിയായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താരമെന്ന ബഹുമതി ഇതോടെ കെയ്ന്റെ പേരിലായി. 11 ഗോളുകളുമായി ഗാരി ലിനക്കറുടെ (10 ഗോളുകൾ) പഴയ റെക്കോർഡിനെ കെയ്ൻ പഴങ്കഥയാക്കി. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റുകളിലായി ആകെ 18 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി, ഒരു ഗോളടി യന്ത്രമായി കെയ്ൻ മുന്നേറുകയാണ്.
റൊണാൾഡോയെ മറികടന്ന്, മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡിന് തൊട്ടടുത്തെത്തി നിൽക്കുന്ന ഹാരി കെയ്ന്റെ ഈ ഫോം, നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലോകകപ്പ് കിരീട സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വലിയ കരുത്താണ് പകരുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിലും കെയ്ന്റെ ബൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾ പിറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
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