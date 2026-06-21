ലോകകപ്പിലെ 1000-ാം മത്സരം; ആദ്യ പകുതിയിൽ തുനീഷ്യയെ വിറപ്പിച്ച് ജപ്പാന് ഇരട്ടഗോൾ ലീഡ്text_fields
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ ആയിരമത്തെ മത്സരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഇറങ്ങിയ പോരാട്ടത്തിൽ ടുണീഷ്യക്കെതിരെ ജപ്പാന് മികച്ച തുടക്കം. ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ നിർണായക പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ജപ്പാൻ മുന്നിലാണ്. ഡെയ്ച്ചി കമഡ (4'), അയാസെ ഉവേദ (31') എന്നിവരാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ജപ്പാനായി വലകുലുക്കിയത്.
മത്സരം ആരംഭിച്ച് നാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ജപ്പാൻ ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചു. കെയ്റ്റോ നകാമുറയുടെ മികച്ചൊരു പാസിൽ നിന്ന് ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫിനിഷിലൂടെ ഡെയ്ചി കമഡയാണ് ജപ്പാനെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ടുണീഷ്യ സമ്മർദ്ദത്തിലായി.
മറുവശത്ത് ലീഡ് നേടിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ജപ്പാൻ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. മുപ്പത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ (31') അവർ തങ്ങളുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. കോ ഇറ്റാകൂറ ഒരുക്കിയ മികച്ചൊരു പ്രത്യാക്രമണത്തിനൊടുവിൽ അയാസെ ഉവേദയാണ് ജപ്പാന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടിയത്. പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും തുനീഷ്യയെ കാഴ്ചക്കാരാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാൻ പുറത്തെടുത്തത്. ഹാനിബാൾ മജ്ബ്രിയിലൂടെ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ ടുണീഷ്യ നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും ജപ്പാൻ ഗോളി സിയോൺ സുസുകിക്ക് വെല്ലുവിളിയായില്ല.
മത്സരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കളിക്കുന്ന 1000-ാം മത്സരം എന്ന സവിശേഷതയോടെയാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ നെതർലാൻഡ്സിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി സമനില (2-2) പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്.
മറുവശത്ത്, തങ്ങളുടെ ആദ്യ കളിയിൽ സ്വീഡനോട് ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് (5-1) കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ തുനീഷ്യയ്ക്ക് ടൂർണമെന്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ മികച്ചൊരു തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യമിട്ടാകും ടുണീഷ്യൻ നിര ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങുക.
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