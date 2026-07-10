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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 10 July 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 8:46 AM IST

    ചു​വ​പ്പു​കാ​ർ​ഡിൽ ട്രം​പി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദത്തിന് വഴങ്ങി; ഇൻഫാന്റിനോക്കെതിരെ പ​രാ​തി

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    ഇൻഫാന്റിനോ രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ഫെയർ സ്ക്വയർ പരാതി നൽകും
    ചു​വ​പ്പു​കാ​ർ​ഡിൽ ട്രം​പി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദത്തിന് വഴങ്ങി; ഇൻഫാന്റിനോക്കെതിരെ പ​രാ​തി
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    ജ​നീ​വ: മു​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ചു​വ​പ്പു​കാ​ർ​ഡ് കി​ട്ടി വി​ല​ക്ക് നേ​രി​ട്ട യു.​എ​സ് താ​രം ഫോ​ലാ​രി​ൻ ബ​ലോ​ഗ​നെ ​യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫി​ഫ ന​ട​പ​ടി കൂ​ടു​ത​ൽ കു​രു​ക്കി​ലേ​ക്ക്. ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​യോ​വാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഫെ​യ​ർ സ്ക്വ​യ​ർ പ​രാ​തി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​​യെ​ന്ന് ല​ണ്ട​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഫെ​യ​ർ​സ്ക്വ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത ലം​ഘി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ബ​ലോ​ഗ​നെ ക​ളി​പ്പി​ച്ച​ത് ത​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ക​പ്പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ സം​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്.

    2020 മു​ത​ൽ ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ ഐ.​ഒ.​സി​യു​ടെ ക്ഷ​ണി​ക്ക​​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​മാ​ണ്. ഒ​ളി​മ്പി​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ത​ത്ത്വ​മാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത. പ​രാ​തി കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കി​ട്ടി​യാ​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഐ.​ഒ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കി​ർ​സ്റ്റി കോ​വെ​ൻ​ട്രി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാം എ​ങ്ങ​നെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​നും ഐ.​ഒ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. 2028ലെ ​ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത് യു.​എ​സ്.​എ​യി​ലെ ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സാ​ണ്.

    ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ-​ട്രം​പ് ബ​ന്ധം

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ്, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​കോ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ട് നേ​ടി​യ 2018 മു​ത​ൽ ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ ട്രം​പു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ട്രം​പി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ലെ പ​തി​വ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​നാ​ണ്. ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ട്രം​പി​ന് ‘ഫി​ഫ സ​മാ​ധാ​ന സ​മ്മാ​ന’​വും ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ട്രം​പി​ന് സ​മാ​ധാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ നോ​ട്ട​പ്പു​ള്ളി

    ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യെ​യും കു​റി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഫെ​യ​ർ​സ്‌​ക്വ​യ​ർ ഫി​ഫ​യു​ടെ എ​ത്തി​ക്സ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. നോ​ർ​വേ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ 50 ഓ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഈ ​പ​രാ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രാ​തി​യി​ലെ ന​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഫി​ഫ​ക്ക് മി​ണ്ടാ​ട്ട​മി​ല്ല.

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    TAGS:FIFADonald TrumpFIFA President Gianni InfantinoBiased
    News Summary - Infantino in Trouble: FIFA President Faces Backlash Over Political Bias
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