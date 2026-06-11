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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 7:48 AM IST

    അ​വ​സാ​ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഞാ​നൊ​രു കു​ട്ടി​യെ​പ്പോ​ലെ -നെ​യ്മ​ർ

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    അ​വ​സാ​ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഞാ​നൊ​രു കു​ട്ടി​യെ​പ്പോ​ലെ -നെ​യ്മ​ർ
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    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: അ​വ​സാ​ന ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 18 വ​യ​സ്സു​ള്ള ‘കു​ട്ടി’​യെ​ന്ന വി​കാ​ര​മാ​ണ് ത​നി​ക്കെ​ന്ന് ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം നെ​യ്മ​ർ. പ​രി​ക്കി​ന്റെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മി​ക​ച്ച​താ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് 34കാ​ര​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘‘ഇ​ത് എ​ന്റെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ ലോ​ക​ക​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ലും, ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ലും, വ്യ​ക്ത​മാ​യും, ഇ​ത് അ​വ​സാ​ന​ത്തേ​താ​യ​തി​നാ​ലും ഇ​ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു വി​കാ​ര​മാ​ണ്’’-​ഗോ, ബ്ര​സീ​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​യു​ടെ പ്രി​വ്യൂ​വി​ൽ നെ​യ്മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്, ഒ​രു 18 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ത​ന്റെ ആ​ദ്യ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് പോ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ. ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​തി​ൽ എ​നി​ക്ക് വ​ള​രെ അ​ഭി​മാ​ന​വും സ​ന്തോ​ഷ​വു​മു​ണ്ട്. ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും ഞാ​ൻ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു. ഇ​ത് പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു’’ -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കാ​ൽ​വ​ണ്ണ​ക്കേ​റ്റ പ​രി​ക്കു​കാ​ര​ണം മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം നെ​യ്മ​റി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​വും. അ​ദ്ദേ​ഹം സു​ഖം പ്രാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഹെ​യ്തി, സ്കോ​ട്ട്‌​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ​രി​ക്കു​ക​ൾ കാ​ര​ണം കു​റെ​നാ​ൾ മാ​റി​നി​ന്നി​ട്ടും കോ​ച്ച് കാ​ർ​ലോ ആ​ഞ്ച​ലോ​ട്ടി​യു​ടെ ടീ​മി​ൽ നെ​യ്മ​ർ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത് ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ അ​ത്ഭു​ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:sportsneymarbrazilFIFA World Cup 2026
    News Summary - I'm like a kid at the last World Cup - Neymar
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