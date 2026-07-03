പറങ്കിപ്പടക്കിനി സ്പാനിഷ് കടമ്പ; പ്രീക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗൽ - സ്പെയിൻ പോരാട്ടം

പറങ്കിപ്പടക്കിനി സ്പാനിഷ് കടമ്പ; പ്രീക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗൽ - സ്പെയിൻ പോരാട്ടംtext_fields
ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക്. ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന യൂറോപ്യൻ വമ്പൻമാരുടെ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങി. പ്രീക്വാർട്ടറിൽ അയൽക്കാരായ സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും നേർക്കുനേർ വരുന്നു. ജൂലൈ 7 ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ടെക്സസിലെ ആർലിംഗ്ടണിലുള്ള എ.ടി ആൻഡ് ടി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ 'ഐബീരിയൻ ഡെർബി' അരങ്ങേറുന്നത്.
റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ആധികാരിക ജയം നേടിയാണ് സ്പാനിഷ് പടയുടെ വരവ്. ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ തകർത്തത്. 89-ാം മിനിറ്റിൽ മിക്കൽ ഒയർസബൽ നേടിയ ഗോളും സ്പെയിനിന്റെ വിജയത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. മറുഭാഗത്ത്, ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ പൊരുതി നേടിയ വിജയവുമായാണ് പോർച്ചുഗൽ എത്തുന്നത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ വാർ പരിശോധനയിലൂടെ അനുവദിച്ചുകിട്ടിയ നാടകീയ ഗോളിലാണ് പോർച്ചുഗൽ അവസാന പതിനാറിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.
41-ാം വയസ്സിലും തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പുകളിൽ ഒന്നെന്ന നിലയിൽ മൈതാനത്തിറങ്ങുന്ന ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും, സ്പെയിനിന്റെ യുവതാരോദയമായ ലമീൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഈ മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. അനുഭവസമ്പത്തും യുവരക്തവും തമ്മിലുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഐബീരിയൻ വൈരം
ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും ആവേശകരവുമായ വൈരികളാണ് സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും. 1921-ൽ തുടങ്ങിയ ഈ പോരാട്ടം ലോകകപ്പ് വേദിയിലെത്തുമ്പോൾ വീറും വാശിയും ഇരട്ടിയാകും. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകളിൽ സ്പെയിനാണ് മുൻതൂക്കം. 1934-ലെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിനെ 9-0ത്തിന് തകർത്ത സ്പെയിന്റെ ചരിത്രം മുതൽ, 2010 ലോകകപ്പ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ഏക ഗോളിന് പോർച്ചുഗലിനെ വീഴ്ത്തി കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിച്ച സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റം വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ, ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ പോർച്ചുഗൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. 2018 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഐതിഹാസിക ഹാട്രിക്കിൽ പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിനിനെ 3-3ന് സമനിലയിൽ തളച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട്. ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനെ പെനാൽറ്റിയിൽ വീഴ്ത്തിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും പോർച്ചുഗലിനുണ്ട്.
കരുത്തുറ്റ നിരയുമായാണ് സ്പെയിൻ ഇറങ്ങുന്നത്. ഉനൈ സിമോൺ, ഡേവിഡ് രായ, ജോവാൻ ഗാർസിയ എന്നിവർ കാവൽക്കാരായുള്ള ടീമിൽ മാർക് കുക്കുറെല്ല, അയ്മറിക് ലാപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിരോധം കാക്കും. പെഡ്രി, ഫാബിയൻ റൂയിസ്, ഗാവി എന്നിവരടങ്ങുന്ന മധ്യനിരയും മിക്കൽ ഒയർസബൽ, ഡാനി ഒൽമോ, ഫെറാൻ ടോറസ് എന്നിവർ നയിക്കുന്ന മുന്നേറ്റനിരയും സ്പെയിനിന്റെ കരുത്താണ്. പോർച്ചുഗൽ നിരയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ ഹീറോ ഗോൺസാലോ റാമോസ് തുടങ്ങിയവർ അണിനിരക്കുമ്പോൾ മത്സരം തീപാറുമെന്ന് ഉറപ്പ്.
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