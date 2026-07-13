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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 13 July 2026 7:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 7:30 PM IST

    ആര് കപ്പുയർത്തും? മനസ്സ് തുറന്ന് എർലിങ് ഹാലണ്ട്

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    ആര് കപ്പുയർത്തും? മനസ്സ് തുറന്ന് എർലിങ് ഹാലണ്ട്
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    അറ്റ്‌ലാന്റ : ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിനിടെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി നോർവീജിയൻ സ്‌ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലണ്ടിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ടൂർണമെന്റിൽ ഏഴ് ഗോളുകൾ നേടി നോർവേയുടെ കുതിപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഹാലണ്ട്, താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകചാമ്പ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്.

    ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകചാമ്പ്യൻമാരാകണമെന്നാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിലെ തന്റെ സഹതാരങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹാലണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.

    ക്ലബ്ബ് തലത്തിൽ ഒപ്പമുള്ള താരങ്ങൾ ലോകവേദിയിൽ ജേതാക്കളാകുന്നത് കാണാൻ താൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അവരുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വളരെ വലുതാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നോർവേയെ പുറത്താക്കിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തന്നെയാണ് ഹാലണ്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്നതും കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ്.

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    TAGS:Manchester cityworld cupwinnerFootball Newserling haalandWorld Cup 2026FIFA World Cup 2026
    News Summary - "I want them to lift the trophy": Erling Haaland reveals his choice for the World Cup winner
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