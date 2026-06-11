Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightFIFA World Cupchevron_rightമഴ, കട്ടൻ ചായ, ഫുട്ബാൾ...
    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 11:03 AM IST

    മഴ, കട്ടൻ ചായ, ഫുട്ബാൾ ആഹാ, അന്തസ്സ്!; ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യി​ൽ ​ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും

    text_fields
    bookmark_border
    മഴ, കട്ടൻ ചായ, ഫുട്ബാൾ ആഹാ, അന്തസ്സ്!; ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യി​ൽ ​ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും
    cancel
    camera_altകൊച്ചിയുടെ വിവധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർത്തിയ കട്ടൗട്ടുകൾ

    കൊ​ച്ചി: പു​റ​ത്ത് കോ​രി​ച്ചൊ​രി​യു​ന്ന മ​ഴ. അ​ക​ത്ത് ലോ​ക​ക​പ്പ് ആ​വേ​പ്പോ​രി​ന്‍റെ പെ​രു​മ​ഴ​ക്കാ​ലം. കൂ​ടെ ഒ​രു ക​ട്ട​ൽ ചാ​യ​യു​മാ​യാ​ൽ.. പോ​രേ പൂ​രം. യു.​എ​സി​ലെ ന്യൂ ​ജെ​ഴ്സി​യി​ലെ മെ​റ്റ് ലൈ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യം, കാ​ന​ഡ​യി​ലെ ടൊ​റ​ൻ​റോ ബി.​എം.​ഒ ഫീ​ൽ​ഡ്, മെ​ക്സി​ക്കോ സി​റ്റി​യി​ലെ അ​സ്റ്റേ​ക്ക സ്റ്റേ​ഡി​യം... ക​ളി എ​വി​ടെ​യു​മാ​ക​ട്ടെ, ആ​വേ​ശം ഇ​ങ്ങ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഫോ​ർ​ട്ടു​കൊ​ച്ചി വെ​ളി, പ​രേ​ഡ് മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ തൃ​ക്ക​ള​ത്തൂ​ര്‍ പ​ള്ളി​പ്പ​ടി​യി​ലും കാ​ക്ക​നാ​ട് എ​ൻ.​ജി.​ഒ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ലും ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് പ​ന​യ​ക്ക​ട​വ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലും കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഇ​ഞ്ചൂ​ർ അ​മ്പ​ല​പ​ടി​യി​ലു​മെ​ല്ലാ​മാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ മു​ക്കി​ലും മൂ​ല​യി​ലും ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ വ​ര​വേ​റ്റും ഇ​ഷ്ട ടീ​മി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ള​ർ​പ്പി​ച്ചും കൂ​റ്റ​ൻ ഫ്ലെ​ക്സു​ക​ളും ബാ​ന​റു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം നി​ര​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തു കാ​ണാം. സൂ​പ്പ​ർ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യും നെ​യ്മ​റു​മെ​ല്ലാം പാ​ട​ത്തും പ​റ​മ്പി​ലും ചി​രി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ഥ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് കി​ക്കോ​ഫ് ഇ​തു​വ​രെ ആ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ടീ​മി​ന്‍റെ ക​ട്ടൗ​ട്ടി​ന്‍റെ വ​ലി​പ്പം പ​റ​ഞ്ഞും വി​ജ​യ-​പ​രാ​ജ​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​കി​യും ഇ​തി​ന​കം മ​ത്സ​രം മു​റു​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​മൊ​ന്നാ​കെ ഒ​രു പു​ൽ​മൈ​താ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ക​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​യു​ന്ന തു​ക​ൽ​പ​ന്തി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ണും മ​ന​സും ന​ട്ടി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കേ, നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ വ​രു​ന്ന ഭൂ​മി​യി​ലെ വി​ശ്വ​പൂ​ര​ത്തെ ഇ​രു​കൈ​യ്യും നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും.

    ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ, സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ആ​ഘോ​ഷാ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യൊ​രു​ങ്ങീ....

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ഫു​ട്ബാ​ൾ രാ​ജാ​ക്ക​ൻ​മാ​രു​ടെ കൂ​റ്റ​ൻ ഫ്ല​ക്സു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചും ആ​രാ​ധ​ക കൂ​ട്ടം ലോ​ക ഫു​ട്ബോ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ആ​ര​ക്കു​ഴ, മാ​റാ​ടി, തൃ​ക്ക​ള​ത്തൂ​ര്‍, പേ​ഴ​യ്ക്കാ​പ്പി​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം പ്രി​യ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​റ്റ​ന്‍ ഫ്ല​ക്‌​സു​ക​ളാ​ണ് ഉ​യ​ര്‍ന്ന​ത്.

    തൃ​ക്ക​ള​ത്തൂ​ര്‍ പ​ള്ളി​പ്പ​ടി​യി​ല്‍ അ​ര്‍ജ​ന്റീ​ന ഫാ​ന്‍സ് സ്ഥാ​പി​ച്ച 20 അ​ടി ഉ​യ​ര​വും 12 അ​ടി വീ​തി​യു​മു​ള്ള ഭീ​മ​ന്‍ ബോ​ർ​ഡ് ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ആ​ര​ക്കു​ഴ​യി​ല്‍ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ​യു​ടെ പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​യും ല​യ​ണ​ല്‍ മെ​സ്സി​യു​ടെ അ​ര്‍ജ​ന്റീ​ന​യും നേ​ര്‍ക്കു​നേ​ര്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ഫ്ല​ക്സ് ബോ​ർ​ഡും നേ​ർ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് കാ​ണാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര​യി​ൽ ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി

    ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി: ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യു​ടെ ബാ​ല​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി​യു​ടെ പ​ഴ​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന് ഇ​ന്നും നി​റം മ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ലോ​ക​ക​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ൾ ഈ ​ആ​വേ​ശം മാ​നം​മു​ട്ടെ വ​ള​രും. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​നു വേ​ണ്ടി ഫോ​ർ​ട്ടു​കൊ​ച്ചി​യി​ലൊ​രു​ക്കി​യ വെ​ളി, പ​രേ​ഡ് മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ർ വ​രെ പ​ന്തു​ത​ട്ട​ലി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​വ​ല​ക​ൾ തോ​റും പ്ര​ധാ​ന ടീ​മു​ക​ളു​ടെ കൂ​റ്റ​ൻ ഫ്ള​ക്സ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ്റ​ൻ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ളൊ​രു​ക്കി ക​ണ്ണ​മാ​ലി​യി​ലും ആ​വേ​ശ തി​ര​യി​ള​ക്ക​മാ​ണ്. ക​ളി കാ​ണു​വാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​ഗ് സ്ക്രീ​നു​ക​ളാ​ണ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പൊ​ളി​ച്ച​ടു​ക്കി പ​റ​വൂ​ർ...

    പ​റ​വൂ​ർ: ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി പ​റ​വൂ​രും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ബ​ഹു​വ​ർ​ണ കൊ​ടി​ക​ളാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു. താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ടീ​മു​ക​ളു​ടേ​യും കൂ​റ്റ​ൻ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് എ​വി​ടെ നോ​ക്കി​യാ​ലും. പ​റ​വൂ​ർ, വെ​ടി​മ​റ, മാ​ഞ്ഞാ​ലി, ത​ട്ടാം പ​ടി, നീ​റി​ക്കോ​ട്, ആ​ല​ങ്ങാ​ട്, ക​രി​ങ്ങാം​തു​രു​ത്ത്, ക​ണ്ണീ​രി​ത്തി ജം​ഗ്ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാം കൂ​റ്റ​ൻ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ടി​ന്‍റെ ച​ങ്കാ​ണീ ടീ​മു​ക​ൾ

    അ​ങ്ക​മാ​ലി: ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് സൗ​ത്ത് നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പ​ന​യ​ക്ക​ട​വ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ കാ​ൽ​പ്പ​ന്ത് ഹ​ര​മാ​യ ബ്ര​സീ​ലി​നെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ കാ​ന​റി​പ്പ​ട​യും, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നെ പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ന്ന പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​യും ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി... മീ​സാ​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്‍റെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും, ക്ല​ബി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും, മ​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളാ​യ ഏ​താ​നും യു​വാ​ക്ക​ളു​മാ​ണ് വി​ശ്വ​മേ​ള​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്തി​ന്‍റെ മെ​സ്സി​യെ ക​ണ്ടോ!

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ലോ​ക​ക​പ്പ് ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചൂ​ട് പ​ക​ർ​ന്ന് ന​ഗ​ര​വും ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ക​ണ്ണ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഇ​ഞ്ചൂ​ർ അ​മ്പ​ല​പ​ടി​യി​ൽ മെ​സി​യു​ടെ 32 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കൂ​റ്റ​ൻ ക​ട്ടൗ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ്. മെ​സ്സി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ഷ്ട ടീ​മു​ക​ളു​ടെ കൂ​റ്റ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട്ടൗ​ട്ട​റു​ക​ളും പ​താ​ക​ക​ളും കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന, ബ്ര​സി​ൽ, പോ​ർ​ച്ചു​ക​ൽ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ഫ്ല​ക്സു​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ. ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, ഇ​റ്റ​ലി തു​ട​ങ്ങി ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി, ചി​റ​പ്പ​ടി, ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, ന​ങ്ങേ​ലി​പ്പ​ടി, കോ​ട്ട​പ്പ​ടി, പാ​നി​പ്ര, തു​ര​ങ്കം, അ​യി​രൂ​ർ​പാ​ടം, വാ​ര​പ്പെ​ട്ടി, മൈ​ലൂ​ർ, അ​ടി​വാ​ട്, ക​വ​ള​ങ്ങാ​ട്, നെ​ല്ലി​മ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക്ല​ബു​ക​ളും യു​വ​ജ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ക​ളി​യാ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​ന്നു.

    പെ​രും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ..

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും കാ​ല്‍പ​ന്ത് ല​ഹ​രി​യി​ലാ​ണ്. വ​ല്ലം കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി, റ​യോ​ണ്‍പു​രം, മു​ടി​ക്ക​ല്‍, ഒ​ന്നാം​മൈ​ല്‍, അ​ല്ല​പ്ര, വെ​ങ്ങോ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഫു​ഡ്‌​ബോ​ള്‍ പ്രേ​മി​ക​ള്‍ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്. വ​ല്ലം കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​ണ് കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ ഓ​രോ കോ​ണി​ലും പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലും ക​ളി​യാ​ര​വം..

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് വ​മ്പ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലും ഏ​ലൂ​രും ആ​രാ​ധ​ക​ർ. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ മൂ​ലേ​പ്പാ​ടം, മു​ട്ടാ​ർ, എ​ച്ച്.​എം.​ടി മ​റ്റ​ക്കാ​ട്, ഗ്ലാ​സ് കോ​ള​നി, ഏ​ലൂ​രി​ൽ പാ​താ​ളം തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ളും പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ​ക്കാ​ടി​ൽ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ ഫാ​ൻ​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യു​ടെ വ​ലി​യ ഫ്ല​ക്സ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യ​വ​സാ​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഏ​ലൂ​ർ പാ​താ​ളം ജം​ഗ്ഷ​നി​ലും ഏ​റെ വാ​ശി​യി​ലാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ. 45 അ​ടി നീ​ള​ത്തി​ൽ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന്‍റെ ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ഫാ​ൻ​സും ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു. എ​തി​ർ ഭാ​ഗ​ത്താ​യി പു​തു​ത​ല​മു​റ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി മെ​സി​യു​ടെ ഭീ​മ​ൻ ബോ​ർ​ഡും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ലു​വ​യി​ലും ആ​ര​വം

    ആ​ലു​വ: ആ​വേ​ശ​ത്തി​നും ആ​ര​വ​ത്തി​നും ആ​ലു​വ​യി​ലും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ട്ടും കു​റ​വി​ല്ല, ഇ​തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി അ​മ്പ​ല​പ്പ​റ​മ്പി​ലെ യു​വ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​തി​നു വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണു​ള്ള​ത്. വ​ലി​യ സ്ക്രീ​നി​ൽ ക​ളി കാ​ണു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ന്ത​ൽ ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ബ്ര​സി​ൽ, അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ, വി​വി​ധ ഫാ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ക​ട്ടൗ​ട്ട​റു​ക​ൾ നി​ര​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochiworld cup footballFIFA World Cup 2026
    News Summary - Heavy rains plunge country and city into World Cup football excitement
    Similar News
    Next Story
    X