മാഡ്രിഡിൽ ആവേശക്കടൽ; ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുമായി സ്പാനിഷ് ടീമിന്റെ നഗരപ്രദക്ഷിണം, വരവേറ്റ് ലക്ഷങ്ങൾ

മാഡ്രിഡിൽ ആവേശക്കടൽ; ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുമായി സ്പാനിഷ് ടീമിന്റെ നഗരപ്രദക്ഷിണം, വരവേറ്റ് ലക്ഷങ്ങൾtext_fields
മാഡ്രിഡ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ വീഴ്ത്തി വിശ്വകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ സ്പാനിഷ് ടീമിന് തലസ്ഥാനമായ മാഡ്രിഡിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സ്പെയിനിൽ തിരിച്ചെത്തിയ താരങ്ങളെ കാത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് തെരുവുകളിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പേർ താരങ്ങളെ നേരിൽ കാണാനും സ്വീകരിക്കാനുമായി എത്തിയെന്നാണ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫിലിപെ രാജാവും കുടുംബവും സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസും നേരിട്ടെത്തിയാണ് ലോകചാമ്പ്യന്മാരെ വരവേറ്റത്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയായ മോൺക്ല കൊട്ടാരത്തിനു സമീപത്തുനിന്നാണ് ടീമിന്റെ നഗരപ്രദക്ഷിണം ആരംഭിച്ചത്. “താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു തിളങ്ങുന്നു” എന്നെഴുതിയ ഓപ്പൺ ബസിലായിരുന്നു യാത്ര. 'ഞങ്ങൾ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്' എന്നെഴുതിയ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ താരങ്ങൾ പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തുമാണ് ആരാധകർക്കൊപ്പം വിജയം ആഘോഷിച്ചത്. മഡ്രിഡിലെ പ്രശസ്തമായ സിബെലെസ് സ്ക്വയറിൽ മാത്രം 1,20,000-ത്തിലധികം ആരാധകരാണ് എത്തിയത്.
25–ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അലക്സ് ബേനയാണ് സ്വീകരണ വേദിയിലേക്ക് ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുമായെത്തിയത്. പോപ്പ് താരം ഷക്കീറയുടെ പ്രത്യേക വീഡിയോ സന്ദേശവും വേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സ്ട്രൈക്കർ ബോർജ ഇഗ്ലേഷ്യസ് ഡിജെയായി തിളങ്ങിയപ്പോൾ സ്പാനിഷ് ഗായകരായ ഐറ്റാന, അന മേന, ലോല ഇൻഡിഗോ എന്നിവർ ആരാധകരെ പാടി ആവേശം കൊള്ളിച്ചു.
ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ഒരു ലോകകപ്പ് നേടുകയെന്നത് ഫുട്ബാളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യമാണെന്ന് സ്പാനിഷ് ക്യാപ്റ്റൻ റോഡ്രി പറഞ്ഞു. കാസിയസിനെയും ഇനിയെസ്റ്റയെയും കണ്ട് വളർന്ന ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഇന്ന് ആ നേട്ടം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കരിയറിലെ വലിയൊരു കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് വൈകാരികവും അഭിമാനകരവുമായ കാര്യമാണെന്ന് സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ ലുയിസ് ഡെ ലാ ഫുവന്റെ പ്രതികരിച്ചു.
ഫിഫ പുരുഷ ലോകകപ്പും വനിതാ ലോകകപ്പും ഒരേസമയം കൈവശം വെക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ഈ വിജയത്തോടെ സ്പെയിൻ സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു സ്പാനിഷ് വനിതാ ടീം ലോകകിരീടം ചൂടിയത്. ഇതിനിടെ രാജ്യമെമ്പാടും നടന്ന വിജയാഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സലമാൻകയിൽ ഒരു ദുരന്തവുമുണ്ടായി. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ജലധാരയുടെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നുവീണ് 13 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ച സംഭവം സ്പാനിഷ് ജനതയ്ക്ക് വലിയൊരു വേദനയായി മാറി. ഈ വലിയ ദുഃഖത്തിനിടയിലും സ്പെയിനിന്റെ കായിക ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ്ണ നിമിഷമായാണ് ഈ ലോകകപ്പ് നേട്ടം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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