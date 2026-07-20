നന്ദി ലിയോ... ഈ ടീമിനെ ചിറകിലേറ്റിയതിന്... അവസാനം വരെ പൊരുതിയതിന്...text_fields
ഖത്തറിലെ മണലാരണ്യത്തിൽ വിരിഞ്ഞ സുവർണ കിരീടത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുമായി ആറാമതൊരു ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കൂടി അർജന്റീനയെ ഫൈനൽ വരെ നയിക്കാൻ ലയണൽ മെസ്സി എന്ന മാന്ത്രികന് കഴിഞ്ഞു. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ണീർ വീണു കുതിർന്നുവെങ്കിലും അർജന്റീനൻ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ വികാരം മാത്രമേയുള്ളൂ, നന്ദി...
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടമെന്ന സ്വപ്നം ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിന് മുന്നിൽ പൊലിഞ്ഞെങ്കിലും, ഈ ലോകകപ്പിലുടനീളം തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ചിറകിലേറ്റിയതിന്, ഒടുവിലത്തെ നിമിഷം വരെ പൊരുതിയതിന് ആ നീലപ്പടയോട് ഫുട്ബാൾ ലോകം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഫൈനലിലേക്കുള്ള ഓരോ മത്സരവും അർജന്റീന മെസ്സിയുടെ ചിറകിലേറിയാണ് വിജയിച്ചെത്തിയത്. മെസ്സി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം വരെ വിജയം കൈവിടാൻ അര്ജന്റീന തയ്യാറായിരുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ ഈ ലോകകപ്പിലെ പല മത്സരങ്ങളിലും കണ്ടതാണ്.
എത്രയെത്ര മത്സരങ്ങളിലാണ് അയാൾ ഈ ടീമിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്! ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അൽജീരിയയ്ക്കെതിരെ നേടിയ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക്കിലൂടെയാണ് നായകൻ ലോകകപ്പിലേക്ക് വരവറിയിച്ചത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ 120 മിനിറ്റ് നീണ്ട ശാരീരികക്ഷമത പരീക്ഷിച്ച പോരാട്ടത്തിലും പതറാതെ മെസ്സി ടീമിന്റെ അമരക്കാരനായി. അതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമി ഫൈനലിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം പൊരുതിക്കയറി 2-1 ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച ആ രണ്ട് മാന്ത്രിക അസിസ്റ്റുകൾ മാത്രം മതിയാകും അയാളുടെ അമാനുഷികത തിരിച്ചറിയാൻ. ഈ ടൂർണമെന്റിലുടനീളം എട്ടു ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുകളുമാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്.
വിജയവും പരാജയവും കളിയുടെ ഭാഗമാണ്, എന്നാൽ തോൽവിയിലും തളരാതെ പൊരുതാനുള്ള ആ ആവേശമാണ് അർജന്റീനയെ എക്കാലത്തും ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കുന്നത്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഉടനീളം ഓരോ മത്സരത്തിലും ജീവൻ കൊടുത്ത് കളിച്ച താരങ്ങൾ ആരാധകർക്ക് നൽകിയത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത കുറേ സുന്ദര നിമിഷങ്ങളാണ്.
28 വർഷത്തെ നീണ്ട കിരീട വരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് 2021-ൽ ബ്രസീലിനെ അവരുടെ മണ്ണായ മാറക്കാനയിൽ വീഴ്ത്തി കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം നേടിക്കൊടുത്തത് മെസ്സിയായിരുന്നു. തന്റെ രാജ്യത്തിനായി ഒരു വലിയ കിരീടം എന്ന മെസ്സിയുടെയും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെയും സ്വപ്നമാണ് അന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായത്. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരവും ടോപ് സ്കോററും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. 2024-ലും അതേ കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം നിലനിർത്തി മെസ്സി തന്റെ രാജ്യാന്തര ആധിപത്യം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു.
യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇറ്റലിയെ വിഖ്യാതമായ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തകർത്തെറിഞ്ഞ് 2022-ൽ ഫൈനലിസിമ കിരീടം അർജന്റീന സ്വന്തമാക്കിയപ്പോഴും മെസ്സി തന്നെയായിരുന്നു വിജയശില്പി. ഇറ്റാലിയൻ പ്രതിരോധത്തെ കീറിമുറിച്ച് രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ നായകൻ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കിയാണ് ആ രാജ്യാന്തര ട്രോഫി ഉയർത്തിയത്.
പിന്നീട് ഫുട്ബാൾ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഖത്തറിലെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ പ്രകടനത്തിനായിരുന്നു. 2022 ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സൗദിയോട് തോറ്റ് തുടങ്ങിയ ടീമിനെ തന്റെ മാന്ത്രികച്ചുവടുകളിലൂടെ ഫൈനലിലെത്തിക്കുകയും, അവിടെ ഫ്രാൻസിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വീഴ്ത്തി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മെസ്സി ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബോൾ സ്വന്തമാക്കിയാണ് മെസ്സി അന്ന് ലോകകിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്.
2022-ലെ കിരീട നേട്ടത്തിന് ശേഷം, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായി ഇറങ്ങി വീണ്ടും ഒരു ഫൈനൽ വരെ എത്തുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. എതിരാളികളുടെ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചാണ് അർജന്റീന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. പരിക്കുകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും വകഞ്ഞുമാറ്റി ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയും സംഘവും തലയുയർത്തിത്തന്നെയാണ് പടിയിറങ്ങുന്നത്. കപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും, ആകാശത്തോളം സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന്, തോൽവി സമ്മതിക്കാത്ത പോരാട്ടവീര്യം കാണിച്ചുതന്നതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.
ഗ്രാസ്യാസ് ലിയോ... ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ചിറകിലേറ്റിയതിന് ഒരായിരം നന്ദി. അതെ, ഇത് കണ്ണീരോടെയുള്ള മടക്കമല്ല, പകരം അഭിമാനത്തോടെയുള്ള മടക്കമാണ്. വാമോസ് അർജന്റീന... ഫുട്ബാൾ മൈതാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തീർത്ത വിസ്മയങ്ങൾക്ക്.
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