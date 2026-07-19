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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 19 July 2026 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 12:25 PM IST

    2 ഗോൾ അടിച്ചാലും പോരാ; എംബാപ്പെയെ വീഴ്ത്തി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടാൻ മെസ്സിക്ക് വേണ്ടത്...

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    2 ഗോൾ അടിച്ചാലും പോരാ; എംബാപ്പെയെ വീഴ്ത്തി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടാൻ മെസ്സിക്ക് വേണ്ടത്...
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    2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് അർജന്റീനയും സ്പെയിനും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ഫുട്ബാൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മറ്റൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്' പുരസ്കാരം ആര് സ്വന്തമാക്കും? ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയും അർജന്റീനൻ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

    ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയതോടെ എംബാപ്പെ ഈ ലോകകപ്പിൽ തന്റെ ഗോൾ നേട്ടം 10 ആക്കി ഉയർത്തി. മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് 4-6 ന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 22 ഗോളുകളോടെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡും എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കി.

    ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ സ്പെയിനെതിരെ മെസ്സിക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും. എംബാപ്പെയെ മറികടക്കാൻ മെസ്സിക്ക് മുന്നിലുള്ള മൂന്ന് വഴികൾ പരിശോധിക്കാം:

    മെസ്സിക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടാൻ 3 വഴികൾ

    1. ഫൈനലിൽ ഹാട്രിക് നേടുക: സ്പെയിനെതിരായ ഫൈനലിൽ മെസ്സിക്ക് ഹാട്രിക് (3 ഗോളുകൾ) നേടാനായാൽ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 11 ആകും. ഇതോടെ 10 ഗോളുകളുള്ള എംബാപ്പെയെ മറികടന്ന് മെസ്സിക്ക് നേരിട്ട് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കാം.

    2. രണ്ട് ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റും: ഫൈനലിൽ മെസ്സി രണ്ട് ഗോൾ നേടിയാൽ എംബാപ്പെയ്ക്കൊപ്പം (10 ഗോൾ) എത്തും. നിലവിൽ ഇരുവർക്കും 4 അസിസ്റ്റുകൾ വീതമാണുള്ളത്. അതിനാൽ, രണ്ട് ഗോളിനൊപ്പം ഒരു അസിസ്റ്റ് കൂടി നൽകാൻ മെസ്സിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ, അസിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ (5 അസിസ്റ്റ്) മുന്നിലെത്തി മെസ്സിക്ക് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കാം.

    3. മിനിറ്റുകളുടെ കണക്കിലെ അത്ഭുതം (സാധ്യത കുറവ്): ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നിർണയത്തിൽ ഗോളും അസിസ്റ്റും തുല്യമായാൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മിനിറ്റ് കളിച്ച താരത്തിനാണ് പുരസ്കാരം നൽകുക. മെസ്സി ഫൈനലിൽ 2 ഗോൾ നേടുകയും എന്നാൽ 56 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം കളിക്കുകയും ചെയ്താൽ (ആകെ കളിച്ച മിനിറ്റ് എംബാപ്പെയേക്കാൾ കുറവായതിനാൽ) മെസ്സിക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഫൈനൽ പോലെ ഒരു വലിയ മത്സരത്തിൽ മെസ്സി ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം കളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

    ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം, നോർവെയുടെ എർലിങ് ഹാലാൻഡ് എന്നിവർ 7 ഗോളുകളോടെ യഥാക്രമം മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിൽ ടൂർണമെന്റ് അവസാനിപ്പിച്ചു. 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ 7 ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സിയെ മറികടന്ന് 8 ഗോളുകളോടെ എംബാപ്പെയായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടിയിരുന്നത്. ആ ചരിത്രം മെസ്സി തിരുത്തിക്കുറിക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.

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    TAGS:Lionel MessifinalGolden BootKylian MbappeFIFA World Cup 2026
    News Summary - Golden Boot Race: 3 Ways Messi Can Overtake Mbappé in the Final
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