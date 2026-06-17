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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 9:38 AM IST

    ലുസൈൽ to കാൻസാസ്; മെസ്സിന്റീന നോൺസ്റ്റോപ്പ്

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    ലുസൈൽ to കാൻസാസ്; മെസ്സിന്റീന നോൺസ്റ്റോപ്പ്
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    ലുസൈലിന്റെ സ്വർണ്ണ മണൽത്തരികളിൽ മുത്തമിട്ട്, ലോകഫുട്ബോളിന്റെ നെറുകയിൽ അർജന്റീനയുടെ നീലപ്പട അജയ്യമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ആ മഹാദിനം ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ കരളിൽ ഒരു അണയാത്ത കനൽപോലെ എരിയുന്നുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ ഗതിയിൽ ആ കാഴ്ചകൾ ഒരു മനോഹരമായ സ്വപ്നമായി മാറിയെന്ന് കരുതിയിടത്തുനിന്നാണ്, കാൻസാസ് സിറ്റിയുടെ പുൽമൈതാനങ്ങളിൽ അതേ ഇതിഹാസത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായം അതിശക്തമായി കുറിക്കപ്പെടുന്നത്. ലുസൈൽ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, കാൻസാസ് സിറ്റി അർജന്റീനൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു പുനർജന്മത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

    അർജന്റീനൻ ആരാധകർക്ക് ആനന്ദലബ്ധിക്കിനി എന്ത് വേണം? ലോകകപ്പിന്റെ വലിയ വേദിയിൽ ആദ്യമത്സരം തന്നെ അവർ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത് വിസ്മയകരമായ ആധികാരിക വിജയത്തോടെയാണ്. രാജ്യത്തിനായി തന്റെ ഇരുനൂറാം മത്സരത്തിൽ പന്ത് തട്ടാനിറങ്ങിയ ലയണൽ മെസ്സി എന്ന ഫുട്ബോൾ ദൈവത്തിന്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞത് ഒരു ഹാട്രിക് ഗോൾ നേട്ടം. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തന്റെ ആദ്യ ഹാട്രിക് കുറിച്ച്, മെസ്സി കാൻസാസ് സിറ്റിയെ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ചു. സമ്മർദങ്ങളുടെ അമിതഭാരം പേറുന്ന ലോകകപ്പിന്റെ കാഠിന്യമല്ല, മറിച്ച് തന്റെ കളിയിലെ കലയെ പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു യോഗിയെപ്പോലെയാണ് മെസ്സി ഈ ആറാം ലോകകപ്പിൽ മൈതാനത്തിറങ്ങിയത്.

    പലരും അസാധ്യമെന്നു കരുതിയ കൊടുമുടികളിലേക്ക് മെസ്സി അനായാസം നടന്നു കയറുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രം തന്നെ വണങ്ങുകയാണ്. ലോകകപ്പിന്റെ സുദീർഘമായ ചരിത്രത്തിൽ, ഇതിനുമുമ്പ് ആരും തൊടാത്ത ഉയരത്തിൽ, ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾവേട്ടക്കാരന്റെ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം മെസ്സി ഇപ്പോൾ തന്റെ സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ലുസൈലിൽ നിന്ന് കാൻസാസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ആ പഴയ മാന്ത്രികത ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ, കൂടുതൽ പക്വതയോടെയും കരുത്തോടെയും മെസ്സി പുനർജനിക്കുകയാണ്.

    അൾജീരിയൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഓരോ മതിലുകളെയും, മെസ്സിയുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള പാസുകളും കാലുകൾ കൊണ്ടുള്ള മാന്ത്രിക നീക്കങ്ങളും അനായാസം തകർത്തെറിഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷേ, ഈ ലോകകപ്പ് കാലം മുഴുവൻ മെസ്സിയുടെ കാൽക്കീഴിലാകും. കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന ഭീമാകാരമായ ദൗത്യവുമായി ഇറങ്ങിയ അർജന്റീനൻ പട, തങ്ങളുടെ നായകന്റെ ഈ ഫോമിൽ അനിവാര്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഓരോ ആരാധകന്റെയും കണ്ണുകളിൽ തിളങ്ങുന്നത് വിജയത്തിന്റെ തിളക്കം മാത്രമല്ല, മെസ്സി എന്ന ഇതിഹാസത്തെ നേരിട്ടു കാണാൻ സാധിച്ചതിന്റെ ആത്മനിർവൃതി കൂടിയാണ്.

    ലുസൈലിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ആ മഹാകാവ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം, കാൻസാസിൽ മെസ്സി തന്റെ മാന്ത്രികത വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിലെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ആരാധകരുടെ ആവേശം അണപൊട്ടുന്നു. പന്ത് കാൽക്കൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം മുഴുവൻ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിക്കുന്നു. ഗോൾവല കുലുങ്ങുമ്പോൾ ആകാശം പോലും അർജന്റീനയുടെ വിജയഗീതം മുഴക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ഒരു വികാരമാണെങ്കിൽ, ആ വികാരത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് താനെന്ന് ലയണൽ മെസ്സി വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു. കാലം മാറാം, വേദികൾ മാറാം, പക്ഷേ മെസ്സി എന്ന മാന്ത്രികൻ മാത്രം എന്നും അനശ്വരമായി തുടരുന്നു. ചരിത്രം വീണ്ടും തിരുത്തിക്കുറിക്കപ്പെടുന്നു, ഫുട്ബോൾ എന്ന വികാരം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വീണ്ടും കാൻസാസ് സിറ്റിയുടെ മണ്ണിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു! ആറാം ലോകകപ്പിലും മെസ്സി ഒരു അത്ഭുതമായി തുടരുമ്പോൾ, ലോകകപ്പിലെ തന്റെ ആദ്യ ഹാട്രിക്കിലൂടെ മെസ്സി അർജന്റീനയുടെ കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള വീരോചിതമായ യാത്രയ്ക്ക് ഗംഭീര തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

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    TAGS:Argentinaworld cupLionel MessiKansashat-trickLusail StadiumFIFA World Cup 2026
    News Summary - From Lusail to Kansas: Messi’s Masterclass Continues
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