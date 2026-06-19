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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 3:42 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 3:42 PM IST

    ബ്രസീലിനെതിരെ ഇറങ്ങുന്ന മുൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് താരത്തിന് ആശംസയുമായി സി.കെ. വിനീത്

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    ബ്രസീലിനെതിരെ ഇറങ്ങുന്ന മുൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് താരത്തിന് ആശംസയുമായി സി.കെ. വിനീത്
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    ഫിലാഡൽഫിയ: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ബ്രസീൽ - ഹെയ്തി പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ആരാധകരും, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ആരാധകരും ഒരേപോലെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഹെയ്തിയുടെ മുന്നേറ്റനിര താരം ഡക്കൻസ് നാസോണിലേക്കാണ്. 2016-ൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ മൈതാനങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് പന്തുതട്ടിയ മുൻ സഹതാരം സി.കെ വിനീത് പങ്കുവെച്ച ആശംസക്കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. കൊച്ചിയിലെ ആവേശക്കടലിന് നടുവിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പിന്റെ മഹാവേദിയിലേക്ക് നാസോൺ നടന്നു കയറുമ്പോൾ ഒരു മുൻ സഹതാരം എന്ന നിലയിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഹെയ്തി ദേശീയ ടീമിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ നാസോൺ, ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിലൊന്നായ ബ്രസീലിനെതിരെയാണ് ടീമിനെ നയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

    ലിവർപൂളിന്റെ വിശ്വസ്തനും ലോകത്തെ മികച്ച ഗോൾകീപ്പർമാരിൽ ഒരാളുമായ അലിസൺ ബെക്കർ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ബ്രസീലിന്റെ ഗോൾവലയം ഭേദിക്കാൻ നാസോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹെയ്തിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വിനീത് ആശംസിച്ചു.



    'മധ്യനിരയിൽ കളിയുടെ താളം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാസെമിറോയും, മാർക്കിഞ്ഞോസും ഗബ്രിയേലും തീർക്കുന്ന പ്രതിരോധ കോട്ടയും മറികടന്ന് മുന്നേറാൻ വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആവേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വിനീഷ്യസും റാഫീഞ്ഞയുമടങ്ങുന്ന ലോകോത്തര താരങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികളെ ചെറുക്കാൻ ഹെയ്തിക്ക് സാധിക്കട്ടെ. പരിക്കിന്റെ പിടിയിലാണെങ്കിലും നെയ്മർ കൂടി ആ മൈതാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ മാറ്റ് ഒന്നുകൂടി കൂടുമായിരുന്നു." - സി.കെ വിനീത് കുറിച്ചു.

    2016-ൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ക്യാമ്പിൽ ഒന്നിച്ച് പങ്കിട്ട മനോഹരമായ ഫുട്ബോൾ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും മനസ്സിൽ പച്ചപിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പിന്റെ വലിയ മൈതാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന നാസോണിന്റെ ഈ സ്വപ്നതുല്യമായ യാത്ര പ്രചോദനമാണെന്നും ആശംസയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    2016 ഐ.എസ്.എൽ സീസണിലാണ് ഡക്കൻസ് നാസോൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് വേണ്ടി ബൂട്ട് കെട്ടിയത്. അന്ന് ടീമിനെ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ താരം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. വേഗതയേറിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊച്ചിയിലെ 'മഞ്ഞപ്പട' ആരാധകരുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ നാസോൺ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഹെയ്തിക്കായി നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. സി.കെ വിനീതിന്‍റെ പോസ്റ്റ് പുറത്തുവന്നതോടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ആരാധകരും നാസോണിന് നൽകുന്നത്.

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    TAGS:HaitiCK VineethbrazilKerala BlasterFIFA World Cup 2026
    News Summary - From Kerala Blasters to the World Cup: Duckens Nazon Ready to Face Brazil as C.K. Vineeth Shares Heartwarming Wish
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