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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 5 July 2026 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 8:33 AM IST

    തോൽവിയറിയാത്ത 34 മത്സരങ്ങൾ; മൊറോക്കോ, കാൽപന്തിന്‍റെ പുത്തൻ പവർഹൗസ്

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    തോൽവിയറിയാത്ത 34 മത്സരങ്ങൾ; മൊറോക്കോ, കാൽപന്തിന്‍റെ പുത്തൻ പവർഹൗസ്
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    പച്ചപ്പുൽമൈതാനങ്ങളിൽ വിയർപ്പും ചോരയും കൊണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന കാൽപന്തുകളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ഇനി മൊറോക്കോയുടെ കുതിപ്പിനെ വെറുമൊരു 'അതിശയക്കഥ'യെന്നോ താത്കാലിക അട്ടിമറിയെന്നോ ആരും ലഘൂകരിച്ചു കാണരുത്. അത് ആഫ്രിക്കൻ മണലാരണ്യത്തിൽ നിന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കൻ മണ്ണിലേക്ക് പടർന്നു പന്തലിച്ച ഒരു ഫുട്ബോൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അനിഷേധ്യമായ അധികാരപ്രഖ്യാപനമാണ്. കാനഡയെ 3–0ന് തകർത്ത് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ, ടൂർണമെന്റിലെ കിരീട സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന ശക്തികളിലൊന്നായി ഈ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേവലം ഭാഗ്യം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ദീർഘകാലത്തെ ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതികളുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലമായാണ് തങ്ങൾ ഈ നിലയിലെത്തിയതെന്ന് മൊറോക്കോ പരിശീലകൻ മുഹമ്മദ് വഹാബിയും ആണയിട്ട് പറയുന്നു.

    ​അട്ടിമറിയല്ല, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ നേർസാക്ഷ്യം

    ​കാനഡയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ കൺകുളിർപ്പിക്കുന്ന സുന്ദര ഫുട്‌ബോൾ ആയിരുന്നില്ല മൊറോക്കോ കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്നാൽ, വലിയ ടീമുകളുടെ മുഖമുദ്രയെന്നത് 'കളി അത്ര മികച്ചതല്ലെങ്കിൽ പോലും ജയിച്ചു കയറുക' എന്നതാണ്. അത് മൊറോക്കോ മനോഹരമായി നിർവഹിച്ചു. ഒടുവിലത്തെ ലോകകപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഈ ടീം ഇന്ന് ലോകകപ്പ് നേടാൻ മറ്റാരേക്കാളും അർഹരാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ ജയിക്കാതിരുന്നാലാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടത്. അത്രമേൽ ആധികാരികമാണ് അവരുടെ കളി.

    ​തുടർച്ചയായ 34 മത്സരങ്ങളിൽ അപരാജിതരായി കുതിക്കുന്ന മൊറോക്കോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാനുള്ള യഥാർത്ഥ അവസരമാണിതെന്ന് ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ കെനിയയോട് തോറ്റ ശേഷം മൊറോക്കോ ഒരു മത്സരം പോലും അടിയറവ് വെച്ചിട്ടില്ല. തോൽവി എന്തെന്ന് മറന്ന ഈ മുന്നേറ്റം വെറുമൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല, മറിച്ച് തങ്ങൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഗോള ശക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്.

    ​രാജകീയ പിന്തുണയുടെ കരുത്തിൽ

    ​മൊറോക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ഈ ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്. രാജാവ് മുഹമ്മദ് ആറാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഫുട്ബോൾ അക്കാദമികളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവുമാണ് മൊറോക്കോയെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ടീമാക്കി മാറ്റിയത്. അഷ്‌റഫ് ഹക്കിമി, ബ്രാഹിം ഡിയാസ് തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളെ അക്കാദമിയിലൂടെയും പ്രവാസികളിൽ നിന്നുമുള്ള കൃത്യമായ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെയും വളർത്തിയെടുത്തത് ടീമിന്റെ തലവര മാറ്റിമറിച്ചു.

    ​പ്രതീക്ഷകളുടെ ആകാശത്തേക്ക്...

    ​ഖത്തറിലെ മണൽപ്പരപ്പിൽ അന്ന് എഴുതിച്ചേർത്തത് കേവലമൊരു അവിശ്വസനീയ സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ അറ്റ്ലസ് സിംഹങ്ങൾ ഗർജ്ജിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയാണ്. വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന പ്രതിരോധക്കോട്ടകളും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുമായി അവരിനി പച്ചപ്പുല്ലിൽ വിസ്മയം തീർക്കും. കാരണം, ഈ ലോകകപ്പ് അവർക്ക് വെറുമൊരു ടൂർണമെന്റല്ല; കാലങ്ങളായി ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച വിപ്ലവത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്. ​ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ സിരകളിൽ പുതിയൊരു ഫുട്ബോൾ വസന്തം വിരിയിക്കാൻ തങ്ങൾ അർഹർ തന്നെയെന്ന് അവർ ഓരോ മത്സരത്തിലും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിയർപ്പിൽ ചാലിച്ച ഈ ജൈത്രയാത്ര ചെന്നവസാനിക്കുക എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ച ഒരു ആകസ്മിക വിജയത്തിലല്ല, മറിച്ച് ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയെയും ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന വൻശക്തികളുടെ സുസ്ഥിരമായ ആ സിംഹാസനത്തിലായിരിക്കും.

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    TAGS:moroccoquarter-finalsAchraf HakimiFootball developmentMorocco football teamFIFA World Cup 2026brahim diaz
    News Summary - From Fairytale to Contender: How Morocco’s Strategic Investment is Shaping a World Cup Run
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