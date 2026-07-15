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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 15 July 2026 12:21 AM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 12:57 AM IST

    ഫ്രഞ്ച് വല കുലുക്കി ഒയർസബാൽ; ഫ്രാൻസിനെതിരെ ലീഡ് നേടി സ്പെയിൻ

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    ഫ്രഞ്ച് വല കുലുക്കി ഒയർസബാൽ; ഫ്രാൻസിനെതിരെ ലീഡ് നേടി സ്പെയിൻ
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    ഡാളസ്: 48 ടീമുകളുടെ ലോകപോരാട്ടം അവസാന നാലുപേരുടെ അങ്കമായി മാറിയപ്പോൾ ഫുട്ബാൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ആദ്യ സെമിഫൈനലിലേക്കാണ്. യൂറോപ്യൻ പവർഹൗസുകളായ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും തമ്മിൽ ടെക്സസിലെ ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖാമുഖം പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ആരാധകരുടെ മനസ്സിലെ ബില്യൺ ഡോളർ ചോദ്യം ഒന്നേയുള്ളൂ—മിന്നൽ വേഗതയുമായി കുതിക്കുന്ന കിലിയൻ എംബാപ്പെയെ തടയാൻ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ കോട്ടയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ?

    ആക്രമണവും ലോകോത്തര പ്രതിരോധവും നേർക്കുനേർ വരുന്ന ഈ പോരാട്ടം വെറുമൊരു സെമി ഫൈനലല്ല, ഫൈനലിന് മുൻപുള്ള ഫൈനൽ തന്നെയാണ്. പന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വെറും 12 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന സ്പാനിഷ് തന്ത്രവും, എതിരാളിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയം നൽകാതെ ഗോളിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ശൈലിയും തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽസ് കൂടിയാണിത്.

    ഫ്രഞ്ച് ക്യാപ്റ്റൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ കണങ്കാലിനേറ്റ ചെറിയ പരിക്ക് ആരാധകരിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വിജയത്തിനിടയിലാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന അവസാന പരിശീലന സെഷനിൽ പൂർണ്ണമായി പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതോടെ ആശങ്കകൾ ഇരട്ടിച്ചെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് കോച്ച് ദിദിയർ ദെഷാംപ്സ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയത് "കിലിയൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ്" എന്നാണ്. എംബാപ്പെയും ഒസ്മാൻ ഡെംബെലെയും ഒലിസെയും അടങ്ങുന്ന ഫ്രഞ്ച് മുന്നേറ്റനിരയെ പൂട്ടുക എന്നത് സ്പാനിഷ് കോച്ച് ലൂയി ഡാ ലാ ഫുവെന്തെയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ 16 ഗോളുകളാണ് ഫ്രാൻസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

    മറുഭാഗത്ത്, ഈ ലോകകപ്പിൽ ബെൽജിയത്തിനെതിരെ മാത്രമാണ് സ്പെയിൻ ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങിയത്. അവരുടെ പ്രതിരോധം എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. പന്തടക്കി കളിച്ച് ഫ്രാൻസിന്റെ ക്ഷമകെടുത്താനായിരിക്കും സ്പെയിൻ ശ്രമിക്കുക. ലമീൻ യമാൽ, ഡാനി ഓൽമോ, മിക്കേൽ ഒയാർസബാൽ എന്നിവരുടെ യുവവീര്യത്തിലാണ് സ്പാനിഷ് പടയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ. ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഫ്രഞ്ച് പടയെ പ്രതിരോധ പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയ ശേഷം മാരകമായ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിലൂടെ വലകുലുക്കുക എന്നതാവും സ്പാനിഷ് തന്ത്രം. സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിക്കുന്നവരാകും വിശ്വപോരാട്ടത്തിന്റെ കലാശക്കളിയിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുക്കുക.

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    TAGS:franceSpainFIFA World Cup 2026
    News Summary - France vs Spain: European giants clash in high-voltage World Cup semifinal
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