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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 14 July 2026 8:24 AM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 8:24 AM IST

    യൂ​റോ സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്; ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തേടി ഫ്രാൻസും സ്​പെയിനും നേർക്കുനേർ

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    യൂ​റോ സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്; ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തേടി ഫ്രാൻസും സ്​പെയിനും നേർക്കുനേർ
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    ​ഡാ​ള​സ്: 48 ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​പോ​രാ​ട്ടം അ​വ​സാ​ന നാ​ലു​പേ​രു​ടെ അ​ങ്ക​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. വി​ശ്വ​ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ രാ​ജ സിം​ഹാ​സ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ര് ഇ​രി​പ്പു​റ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ ഇ​നി മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത് ഏ​താ​നും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൂ​രം മാ​ത്രം. ലോ​ക​ഫു​ട്ബാ​ൾ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലെ ആ​ദ്യ നാ​ലു സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ന്നും നാ​​ളെ​യു​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ മു​ഖാ​മു​ഖം പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങും.

    ​ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പ​വ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സും സ്​​പെ​യി​നും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഡാ​ള​സി​ൽ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം അ​ർ​ധ രാ​ത്രി 12.30നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലെ ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടും പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും. അ​റ്റ്ലാ​ന്റ​യി​ലെ മേ​ഴ്സി​ഡ​സ് ബെ​ൻ​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ച​രി​ത്ര​മു​റ​ങ്ങു​ന്ന പോ​രാ​ട്ടം.

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ അ​യ​ൽ​പോ​ര്

    മ​ധ്യ​ധ​ര​ണ്യാ​ഴി​യി​ൽ കി​ഴ​ക്ക് ബ​ലേ​റി​ക് ദ്വീ​പു​ക​ളോ​ട് ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ഐ​ബീ​രി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ തീ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ണ്ട് നാ​ടു​ക​ൾ. സ്​​പെ​യി​നും ഫ്രാ​ൻ​സും. അ​യ​ൽ​ക്കാ​രെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ ത​മ്മി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വൈ​ര​ത്തി​നും നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. ര​ക്തം ചി​ന്തി​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും, പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ണ്ട യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വൈ​ര​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ. ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ പു​തു​മോ​ടി​യി​ൽ അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ ഇ​ന്ന് ഭാ​യ് ഭാ​യ് ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ഉ​ള്ളി​ൽ നീ​റി​പ്പു​ക​യു​ന്ന അ​രി​ശം ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം പു​റ​ത്തു ചാ​ടും. ര​ക്തം ചി​ന്തി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സും സ്​​പെ​യി​നും മു​ഖാ​മു​ഖ​മെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞു​ചേ​ർ​ന്ന് പ​ക പു​റ​ത്തു​ചാ​ടും. ലോ​ക​ക​പ്പ് സെ​മി​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കെ ഫ്ര​ഞ്ച് ടീ​മി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഫ്ര​ഞ്ചു​കാ​രി​ല്ല എ​ന്ന മു​ൻ സ്പാ​നി​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​രി​യാ​നോ റ​ജോ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു വൈ​ര​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

    എം​ബാ​പ്പെ Vs യ​മാ​ൽ

    മു​ൻ ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും താ​ര​പ്പ​ട​യും അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഫ്രാ​ൻ​സും, നി​ല​വി​ലെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും, കൗ​മാ​ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന സ്​​പെ​യി​നും പോ​ര​ടി​ച്ചാ​ൽ ആ​ർ​ക്കാ​വും അ​ന്തി​മ ജ​യം. ലോ​ക​ക​പ്പ് സെ​മി​യി​ൽ പ​ന്തു​രു​ളും മു​മ്പ​ത്തെ ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ചോ​ദ്യ​മാ​ണി​ത്. ഏ​ത് ക​ളി​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ക്കാ​ൻ ക​രു​ത്തു​ള്ള ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ. ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും കി​രീ​ട നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പൈ​തൃ​ക​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​വ​ർ. കി​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ​യും ഉ​സ്മാ​നെ ഡെം​ബ​ല​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മ​കാ​ലി​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫ്ര​ഞ്ച് പ​ട​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. ല​മി​ൻ യ​മാ​ൽ, മി​​കേ​ൽ ഒ​യ​ർ​സ​ബാ​ൽ, ഡാ​നി ഒ​ൽ​മോ എ​ന്നീ യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്​​പെ​യി​നും. ട​ച്ച് ലൈ​നി​ന് പു​റ​ത്ത് ത​ല​പു​ക​ക്കു​ന്ന​താ​വ​ട്ടെ ആ​ധു​നി​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രാ​യ ദി​ദി​യ​ർ ദെ​ഷാം​പ്സും ലൂ​യി ഡാ ​ലാ ഫു​വ​ന്റെ​യും. പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്താ​ണ് ക​ളി​യു​ടെ ഫ​ലം. ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​രെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും. താ​ര​സാ​ന്നി​ധ്യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഏ​ത് ടീ​മി​നെ​യും ഏ​ത് നി​മി​ഷ​വും വീ​ഴ്ത്താ​നു​ള്ള ക​ളി​മി​ടു​ക്കു​മു​ണ്ട്. ലോ​ക​ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ തു​ല്യ ശ​ക്ത​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ ത​ന്നെ ഗ്ലാ​മ​ർ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ.

    റോ​ഡ് ടു ​സെ​മി

    ഗ്രൂ​പ് റൗ​ണ്ട് മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​റ് ജ​യ​വു​മാ​യാ​ണ് ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ യാ​ത്ര. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ഡ​ൻ (3-0), പ​ര​ഗ്വേ (1-0), മൊ​റോ​ക്കോ (2-0) ടീ​മു​ക​ളെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യു​ള്ള യാ​ത്ര. ആ​റ് ക​ളി​യി​ൽ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത് 16 ഗോ​ളു​ക​ൾ. വ​ഴ​ങ്ങി​യ​താ​വ​ട്ടെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളും. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലെ മൂ​ന്ന് ക​ളി​യി​ലും ക്ലീ​ൻ ഷീ​റ്റ്.

    മ​റു​പാ​തി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന സ്​​പെ​യി​ൻ ആ​റി​ൽ ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും അ​ഞ്ച് ജ​യ​വും. ഗ്രൂ​പ് റൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കാ​പ് വെ​ർ​ഡെ​ക്കെ​തി​രെ ഗോ​ള​ടി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ പി​രി​ഞ്ഞ​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ ആ​ദ്യം ഓ​സ്ട്രി​യ​യും (3-0), പി​ന്നാ​ലെ പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ (1-0), ബെ​ൽ​ജി​യം (2-1) ടീ​മു​ക​ളെ​യും വീ​ഴ്ത്തി. പ​തി​വു​പോ​ലെ ഗോ​ള​ടി​ക്കാ​ൻ പി​ശു​ക്ക് കാ​ട്ടു​ന്ന സ്​​പെ​യി​ൻ, ഗോ​ൾ​വ​ഴ​ങ്ങാ​നും മ​ടി​യ​ന്മാ​രാ​ണ്. ഒ​രു ഗോ​ളും വ​ഴ​ങ്ങാ​തെ​യു​ള്ള കു​തി​പ്പി​ന് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യ​മാ​ണ് അ​വ​സാ​നം കു​റി​ച്ച​ത്.

    മു​ഖാ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സ്​​പാ​നി​ഷ് വീ​ര്യം

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ള​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പോ​രാ​ട്ട ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട് സ്​​പെ​യി​നി​നും ഫ്രാ​ൻ​സി​നും. സ്​​പെ​യി​ൻ ഒ​രു ത​വ​ണ​യും (2010), ഫ്രാ​ൻ​സ് ര​ണ്ടു വ​ട്ട​വും (1998, 2018) ലോ​ക​ക​പ്പ് ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ഇ​രു​വ​രും ഇ​തു​വ​രെ 38 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി. 18 ക​ളി​യി​ൽ ജ​യം സ്​​പെ​യി​നി​നൊ​പ്പം, ഫ്രാ​ൻ​സി​ന് 13 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യ​വും. ഏ​ഴ് ക​ളി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.​അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ന​ട​ന്ന അ​ഞ്ച് ക​ളി​യി​ൽ ര​ണ്ട് ജ​യം ഫ്രാ​ൻ​സി​നും മൂ​ന്ന് ജ​യം സ്​​പെ​യി​നി​നും. 2024 യൂ​റോ​ക​പ്പ് സെ​മി​യി​ൽ യ​മാ​ലി​ന്റെ സ്​​പെ​യി​ൻ എം​ബാ​പ്പെ​യു​ടെ ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ 2-1ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന യു​വേ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് സെ​മി​യി​ൽ സ്​​പെ​യി​ൻ 5-4ന് ​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

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    TAGS:francesemifinalSpainWorld Cup 2026Lamine YamalKylian MbappeFIFA World Cup 2026
    News Summary - France vs. Spain: A historic rivalry renews in the 2026 World Cup semifinal
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