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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 13 July 2026 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 10:55 PM IST

    ‘ഫ്ര​ഞ്ചു​കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത ഫ്രാ​ൻ​സ്’ -വം​ശീ​യ പരാമർശവു​മാ​യി സ്പാ​നി​ഷ് മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി; വി​വാ​ദം

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    ‘ഫ്ര​ഞ്ചു​കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത ഫ്രാ​ൻ​സ്’ -വം​ശീ​യ പരാമർശവു​മാ​യി സ്പാ​നി​ഷ് മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി; വി​വാ​ദം
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    മ​ഡ്രി​ഡ്: ലോ​ക​ക​പ്പ് സെ​മി​യി​ൽ സ്​​പെ​യി​നും ഫ്രാ​ൻ​സും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടാ​നി​രി​ക്കെ ഫ്ര​ഞ്ച് ടീ​മി​നെ​തി​രെ മു​ൻ സ്പാ​നി​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വം​ശീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ടീ​മി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടി​യേ​റ്റ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മ​രി​യാ​നോ റ​യോ​യ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മാ​ണ് വി​വാ​ദ​മാ​യ​ത്. ഫ്ര​ഞ്ചു​കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത ഫ്രാ​ൻ​സ് ടീം ​എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​യ കു​റി​പ്പി​ൽ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ‘ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​മാ​യ മി​ക​ച്ച ടീ​മാ​ണ് ഫ്രാ​ൻ​സ്. ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ച്ച എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​യി​ച്ചാ​ണ് വ​ര​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു ഫ്ര​ഞ്ചു​കാ​ര​നു​മി​ല്ലാ​ത്ത ടീ​മാ​ണ് അ​വ​ർ’ -അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി. 2011 മു​ത​ൽ 2018 വ​രെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന മ​രി​യാ​നോ​ക്കെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണു​യ​ർ​ന്ന​ത്. കി​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച പ​ര​ഗ്വേ സെ​ന​റ്റ​റു​മാ​യി മു​​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ താ​ര​ത​മ്യ​വും ചെ​യ്തു. മ​രി​യാ​നോ​യെ നി​ല​വി​ലെ സ്പാ​നി​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പെ​ഡ്രോ സാ​ഞ്ച​സ് ത​ള്ളി. നി​റ​ത്തി​നും വം​ശ​ത്തി​നും, ജ​നി​ച്ച നാ​ടി​നും അ​തീ​ത​മാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഒ​ന്നാ​യി കാ​ണു​ന്ന നാ​ടാ​ണ് സ്​​പെ​യി​നെ​ന്നും, വി​ദ്വേ​ഷം പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ്ര​ഞ്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ലോ​റ​ന്റ് നു​ന​സ്, അ​റോ​ർ ബെ​ർ​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ​രും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

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    TAGS:Mariano Rajoyracismfrance footballSpainWorld Cup 2026France Football teamFIFA World Cup 2026
    News Summary - Former Spanish PM faces backlash for racist remarks against French World Cup squad
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