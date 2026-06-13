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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 11:11 PM IST

    ഫ്ലോ​റി​യാ​ൻ ബ​ലോ​ഗ​ൺ; ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്റെ ന​ഷ്ടം, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഭാ​ഗ്യം

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    ഫ്ലോ​റി​യാ​ൻ ബ​ലോ​ഗ​ൺ; ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്റെ ന​ഷ്ടം, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഭാ​ഗ്യം
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    ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സ്: ഒ​രൊ​റ്റ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ക്കാ​ര​നാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ​േഫ്ലാ​റി​യാ​ൻ ബ​ലോ​ഗ​ൺ എ​ന്ന 24കാ​ര​ൻ. നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യി ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ബ്രൂ​ക്‍ലി​നി​ലാ​ണ് ജ​നി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും േഫ്ലാ​റി​യാ​നെ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​ക്കി​യ​ത് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടാ​ണ്. ഫി​ഫ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​നെ​ങ്കി​ലും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നാ​യി​രു​ന്നു ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്.

    പ്രീ​മി​യ​ർ​ലീ​ഗ് മു​ത​ൽ ലോ​കോ​ത്ത​ര ലീ​ഗു​ക​ളും യൂ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളു​മു​ള്ള ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മ​ണ്ണ് താ​ര​ത്തെ പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2018ലെ ​യു​വേ​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് കു​പ്പാ​യ​മ​ണി​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. പി​ന്നാ​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക അ​ണ്ട​ർ 18ലും ​ഒ​രു കൈ​നോ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള ക​ളി​ശൈ​ലി​യോ​ട് ‘നോ’ ​പ​റ​ഞ്ഞ താ​രം ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി. അ​ണ്ട​ർ 20, 21 ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ളി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ, സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ലേ​ക്കാ​യി ക​ണ്ണു​ക​ൾ. പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ഏ​റെ​യു​ള്ള ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ളി വി​ദൂ​ര​സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് വി​ടാ​നാ​യി ശ്ര​മം. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ നാ​ടാ​യ നൈ​ജീ​രി​യ താ​ൽ​പ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ​േഫ്ലാ​റി​യാ​നും ‘യെ​സ്’ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ളി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2023 മേ​യി​ൽ ഫി​ഫ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. കോ​ൺ​ക​കാ​ഫ് നാ​ഷ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്, 2024 കോ​പ അ​മേ​രി​ക്ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ പ​ന്തു​ത​ട്ടി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ലോ​ക​ക​പ്പ് ടീ​മി​ലേ​ക്കും ഇ​ടം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

    പൊ​ച്ചെ​ട്ടി​നോ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ ത​ന്നെ സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ച താ​രം ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ള​ടി​ച്ച് 96 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ലോ​ക​ക​പ്പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​യി ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ള​ടി​ക്കു​ന്ന താ​ര​വു​മാ​യി. ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ മൂ​ന്നു​സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ഴ്സ​ന​ലി​നും ശേ​ഷം ഫ്ര​ഞ്ച് ക്ല​ബ് മൊ​ണോ​കോ​യി​ലു​മാ​ണ് താ​രം ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:EnglandgoalUSAFIFA World Cup 2026
    News Summary - Folarin Balogun: Striker Shines with Historic World Cup Brace for the USA
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