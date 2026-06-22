ജർമൻ കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ! സൂപ്പർ താരം ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്

ജർമൻ കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ! സൂപ്പർ താരം ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ട് ഉറപ്പാക്കിയതിന് പിന്നാലെ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. ടീമിന്റെ വിശ്വസ്തനായ യുവ പ്രതിരോധ താരം നികോ ഷ്ലോട്ടർബെക്കിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കാൽക്കുഴയിലെ ലിഗമെന്റിന് പരിക്കേറ്റ താരത്തിന് ലോകകപ്പിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും. പരിക്ക് മാറാൻ മാസങ്ങളോളം വിശ്രമം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മെഡിക്കൽ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
തുടക്കത്തിലേ വില്ലനായ പരിക്ക്
ശനിയാഴ്ച ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരെ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇ മത്സരത്തിലാണ് ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ടിന്റെ പ്രതിരോധ താരമായ ഷ്ലോട്ടർബെക്കിന് പരിക്കേൽക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പരിക്കേറ്റ താരം ആദ്യ പകുതി വരെ കളി തുടർന്നുവെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ അന്റോണിയോ റൂഡിഗറിനെ പകരക്കാരനായി ഇറക്കേണ്ടി വന്നു. ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ വിശദമായ സ്കാനിങ്ങിലാണ് ഇടതു കാൽക്കുഴയിലെ ലിഗമെന്റ് തകർന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്.
ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനാൽ ഫിഫ നിയമപ്രകാരം ഇനി ഷ്ലോട്ടർബെക്കിന് പകരം പുതിയൊരു കളിക്കാരനെ ടീമിലേക്ക് വിളിക്കാൻ കോച്ച് ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാന് സാധിക്കില്ല എന്നത് ജർമനിയുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും താരം തൽക്കാലം യു.എസ്.എയിലെ ജർമൻ ക്യാമ്പിൽ ടീമിനൊപ്പം തുടരുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
"അവനെ ഏറെ മിസ്സ് ചെയ്യും" - നാഗൽസ്മാൻ
ഷ്ലോട്ടർബെക്കിന്റെ അസാന്നിധ്യം ടീമിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് ജർമൻ കോച്ച് ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ പറഞ്ഞു. "പ്രതിരോധത്തിൽ മാത്രമല്ല, കളി മെനയുന്നതിലും (Build-up play) മികച്ച മികവ് പുലർത്തുന്ന താരമാണ് അവൻ. ഇത് അവന്റെ ലോകകപ്പ് ആകേണ്ടതായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവന്റെ വിഷമം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രതിസന്ധികളെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്ന സ്വഭാവമാണ് അവന്റേത്," നാഗൽസ്മാൻ വ്യക്തമാക്കി.
താരം ടീമിനൊപ്പം തുടരുന്നത് മറ്റ് കളിക്കാർക്ക് മാനസികമായി വലിയ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും കോച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് പുറത്തായെങ്കിലും ജൊനാഥൻ ടാ, അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ, വാൽഡെമർ ആന്റൺ, മാലിക് തിയാവ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ പ്രതിരോധ നിര ഇപ്പോഴും ജർമനിക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 ന് തോൽപ്പിച്ച് 12 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായി ജർമനി മാറിയിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ജർമനിയുടെ അടുത്ത മത്സരം വ്യാഴാഴ്ച ഇക്വഡോറിനെതിരെയാണ്.
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