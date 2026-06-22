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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 9:25 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 9:25 PM IST

    മെസ്സി എപ്പോഴും ഗോളടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും; വാനോളം പുകഴ്ത്തി എംബാപ്പെ

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    മെസ്സി എപ്പോഴും ഗോളടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും; വാനോളം പുകഴ്ത്തി എംബാപ്പെ
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    ഫിലാഡൽഫിയ: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനാകാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തന്റെ മുൻ പി.എസ്.ജി സഹതാരവും അർജന്റീനൻ നായകനുമായ ലയണൽ മെസ്സിയെ പിന്തുടർന്ന് ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ. അൾജീരിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ മെസ്സി ഹാട്രിക് നേടി മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ 16 ലോകകപ്പ് ഗോൾ എന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തിയതിന് പിന്നാലെയTarget, മെസ്സിയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചവനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് എംബാപ്പെ രംഗത്തെത്തി.

    സെനഗലിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയ ഫ്രഞ്ച് നായകന് നിലവിൽ 14 ലോകകപ്പ് ഗോളുകളാണുള്ളത്. 27-കാരനായ എംബാപ്പെ തിങ്കളാഴ്ച ഇറാഖിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനായി നൂറാം തവണ ബൂട്ട് കെട്ടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

    മെസ്സി എപ്പോഴും ഗോളടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും

    ലോകകപ്പ് ഓപ്പണറിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെ 38-കാരനായ മെസ്സി നടത്തിയ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിൽ തനിക്ക് ഒട്ടും അത്ഭുതമില്ലെന്ന് എംബാപ്പെ പറഞ്ഞു. "മെസ്സി ഗോളടിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. അവൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അവൻ എനിക്ക് മുന്നിലാണ്, ഞാൻ അവന് പിന്നിലും. എന്റെ രാജ്യത്തെ പരമാവധി മുന്നോട്ട് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഗോളടി തുടരും," എംബാപ്പെ വ്യക്തമാക്കി.

    "മെസ്സി തന്നെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരൻ, ഒപ്പം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും. കഴിഞ്ഞ 16 വർഷമായി മെസ്സി തന്റെ അസാധാരണ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയിൽ പുറത്തെടുക്കാനും എന്റെ രാജ്യത്തെ സഹായിക്കാനും മാത്രമാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗോളടിക്കുമ്പോൾ ടൂർണമെന്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കും, എനിക്ക് വീണ്ടും ലോകകപ്പ് ജയിക്കണം," റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    2018-ൽ ഫ്രാൻസിനൊപ്പം ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ എംബാപ്പെയ്ക്ക് 2022-ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയോട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തോറ്റ് കിരീടം നഷ്ടമായിരുന്നു.

    നൂറാം മത്സരത്തിന്റെ തിളക്കത്തിൽ സൂപ്പർ താരം

    തിങ്കളാഴ്ച ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഇറാഖിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഐ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനായി നൂറാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിക്കുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് താരം. "നൂറ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് ചരിത്രപരമായ നേട്ടമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും അത് ലോകകപ്പ് വേദിയിലാകുമ്പോൾ. ദേശീയ ടീമിനേക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ മത്സരം എനിക്ക് ഏറെ സവിശേഷത നിറഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും നോക്കൗട്ട് റൗണ്ട് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ്," എംബാപ്പെ പറഞ്ഞു നിർത്തി.

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    TAGS:Argentinamessi cristianoLionel MessiMbappeFIFA World Cup 2026
    News Summary - FIFA World Cup 2026: Kylian Mbappe Chases Lionel Messi's All-Time Goal Scoring Record Ahead of 100th Milestone Cap
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