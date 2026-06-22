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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 11:05 PM IST

    പെനാൽറ്റി പുറത്തേക്കടിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി

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    പെനാൽറ്റി പുറത്തേക്കടിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി
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    ഡാളസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഓസ്ട്രിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് ലഭിച്ച സുവർണ്ണാവസരം കളഞ്ഞുകുളിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി. കളി തുടങ്ങി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കിക്കെടുത്ത മെസ്സിക്ക് ലക്ഷ്യം പിഴച്ചു. താരം എടുത്ത ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന് വെളിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. എട്ട് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ നേടിയ ഇതിഹാസ താരത്തിന് പിഴച്ചതോടെ ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ അർജന്റീനൻ ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടലിലായി.

    മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ഓസ്ട്രിയൻ ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനെസിനെ പ്രതിരോധ താരങ്ങൾ വീഴ്ത്തിയതിനാണ് വി.എ.ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റഫറി അർജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചത്. എന്നാൽ മെസ്സിയുടെ കിക്ക് ഓഫ്-ടാർഗറ്റ് ആയതോടെ അർജന്റീനയ്ക്ക് തുടക്കത്തിലേ ലീഡ് നേടാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമായി.

    പെനാൽറ്റി നഷ്ടത്തിന് പിന്നാലെ 11-ാം മിനിറ്റിൽ ഓസ്ട്രിയ കടുത്ത തിരിച്ചടിക്ക് ശ്രമിച്ചു. ഓസ്ട്രിയൻ ഫോർവേഡ് മൈക്കൽ ഗ്രിഗോറിഷ് നടത്തിയ അപകടകരമായ മുന്നേറ്റം അർജന്റീനൻ ഡിഫെൻഡർ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസ് ഫൗളിലൂടെയാണ് തടഞ്ഞത്. ഗ്രിഗോറിഷിനെ തള്ളിയിട്ടതിന് ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് അനുകൂലമായി അപകടകരമായ പൊസിഷനിൽ ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും അർജന്റീനൻ പ്രതിരോധ നിര കളി വീണ്ടെടുത്തു. മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും കടുത്ത ആക്രമണ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത്.

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    TAGS:ArgentinaaustriaLionel MessiEmi MartinezFIFA World Cup 2026
    News Summary - FIFA World Cup 2026: "Argentina Has the GOAT," Hails Austria Coach Ralf Rangnick Ahead of Group J Clash
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