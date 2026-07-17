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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 17 July 2026 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 9:41 AM IST

    ബാനർ വിവാദം; അർജന്റീന താരങ്ങൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫിഫ

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    ബാനർ വിവാദം; അർജന്റീന താരങ്ങൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫിഫ
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    അറ്റ്ലാന്റ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ചരിത്രവിജയത്തിന് പിന്നാലെ മൈതാനത്ത് വിവാദ ബാനറുയർത്തി ആഘോഷിച്ച അർജന്റീന താരങ്ങൾക്കെതിരെ ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം. അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അർജന്റീനൻ താരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമുള്ള ബാനറുമായി മൈതാനത്ത് അണിനിരന്നത്. "ലാസ് മാൽവിനാസ് സോൺ അർജന്റീനാസ്" (ഫോക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ അർജന്റീനയുടേതാണ്) എന്നെഴുതിയ ബാനർ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ നടപടി കടുത്ത അച്ചടക്കലംഘനമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഫിഫ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    ഫിഫയുടെ സ്വതന്ത്ര അച്ചടക്ക സമിതി മാച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ഇതിന് ശേഷമേ തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ഫിഫ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. മത്സരശേഷം ജിയോവാനി ലോ സെൽസോ, ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളാണ് ബാനറുമായി മൈതാനത്ത് ആഹ്ലാദപ്രകടനം നടത്തിയത്.

    ഈ സംഭവം ബ്രിട്ടനിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചത്. ഫുട്ബാളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അർജന്റീനയുടെ നടപടി തികച്ചും അനുചിതമാണെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചു. 1982-ൽ നടന്ന ഫോക്ക്ലാൻഡ് യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് അർജന്റീനയുടെ പ്രവൃത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഫോക്ക്ലാൻഡ് ഭരണകൂടവും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    അതേസമയം, ആരാധകർ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞുതന്ന ബാനർ കളിക്കാർ ഏറ്റുവാങ്ങുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന വിശദീകരണവുമായി അർജന്റീനൻ പ്രതിരോധ താരം ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയൽ രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ താരം കൂടിയായ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.

    കളിക്കളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമോ മതപരമോ വ്യക്തിപരമോ ആയ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന പതാകകളും ബാനറുകളും ഫിഫയുടെയും രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡിന്റെയും (ഐ.എഫ്.എ.ബി) ചട്ടപ്രകാരം കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ഫിഫ സാധാരണയായി വൻതുക പിഴ ഈടാക്കാറുമുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ന്യൂജേഴ്‌സിയിൽ സ്പെയിനിനെതിരെ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കളിക്കാനിരിക്കെ, ബാനർ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട താരങ്ങളെ ഫൈനലിൽ നിന്ന് വിലക്കണമെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇതിനോടകം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    2014-ലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇതേ വാചകമുള്ള ബാനർ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന് അർജന്റീനൻ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷന് ഫിഫ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. അതിർത്തിത്തർക്കത്തെച്ചൊല്ലി പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ വൈരം വീണ്ടും ഫുട്ബാൾ മൈതാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ഫിഫയുടെ സ്വതന്ത്ര അച്ചടക്ക സമിതി എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കായിക ലോകം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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    TAGS:EnglandFIFAArgentinaArgentina FansFIFA World Cup 2026
    News Summary - FIFA Probes Argentina Over Falklands Banner
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