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    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightFIFA World Cupchevron_right106-ാം മിനിറ്റിലെ...
    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 20 July 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 8:18 AM IST

    106-ാം മിനിറ്റിലെ 'ഫെറാൻ‌ടൈം'; എഴുതിത്തള്ളിയിടത്തുനിന്നും സ്പെയിനിന്റെ ലോകകപ്പ് നായകനിലേക്ക്

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    106-ാം മിനിറ്റിലെ ഫെറാൻ‌ടൈം; എഴുതിത്തള്ളിയിടത്തുനിന്നും സ്പെയിനിന്റെ ലോകകപ്പ് നായകനിലേക്ക്
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    ഫുട്ബാൾ ലോകം അങ്ങനെയാണ്, ഒരിക്കലും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരെ അത് കാലത്തിന്റെ സുവർണ്ണ ലിപികളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തും. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിന്റെ വിജയഗോൾ നേടിയ ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ യാത്രയും ഇതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.

    അധികസമയത്തേക്ക് നീണ്ട കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീനയെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിനിനെ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ടോറസായിരുന്നു. സ്പാനിഷ് ദേശീയ ടീമിന് മാത്രമല്ല, സ്വന്തം കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചുവരവാണ് ഈ ബാഴ്‌സലോണ ഫോർവേഡ് അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ കുറിച്ചിട്ടത്.


    സമീപകാലത്ത് ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബാളിൽ നേരിട്ട കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ പരിഹാസങ്ങൾക്കുമുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയായി മാറി ഈ വിജയഗോൾ. ലോകകപ്പിൽ പോലും മികച്ച അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ വലിയ സൈബർ ആക്രമണം അദ്ദേഹം നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഫുട്ബാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയിൽ സ്പെയിനിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടോറസ് അവതരിച്ചു.

    ബാഴ്‌സലോണയിലെ ടോറസിന്റെ പ്രകടനം തീർത്തും മോശമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാകില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലുമായി 49 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബാഴ്‌സലോണ പോലൊരു വമ്പൻ ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരം വലുതാണ്. വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളവസരങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നത് ടോറസിനെ എപ്പോഴും വിമർശകരുടെ സ്ഥിരം ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റി.

    2021-22 സീസൺ മുതൽ ബാഴ്‌സയിലുണ്ടായിട്ടും ടീമിലെ വിശ്വസ്തനായ ആദ്യ ഇലവൻ സ്ട്രൈക്കർ എന്ന പദവി നേടിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്‌സ്‌കിയുടെ പടിയിറക്കത്തിന് ശേഷവും, ടോറസിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പുതിയ സ്ട്രൈക്കറെ കണ്ടെത്താനാണ് ക്ലബ്ബ് ശ്രമിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഫൈനലിൽ അർജന്റീനക്കെതിരെ നേടിയ ആ നിർണായക ഗോൾ 26-കാരന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നിമിഷമായി മാറുന്നു.

    ലോകകപ്പിലുടനീളം തന്നെ വേട്ടയാടിയ പരിഹാസങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാരമാണ് ആ ഗോളിലൂടെ ടോറസ് ഇറക്കിവെച്ചത്. ഫൈനലിലെ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരവും ടോറസിനെ തേടിയെത്തി. മത്സരശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലും ആ ആശ്വാസം പ്രകടമായിരുന്നു: "വലിയൊരു ആശ്വാസമാണിത്.


    ഈ ലോകകപ്പിലുടനീളം വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ എന്റെ വിധി മുൻപേ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി. അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം എപ്പോഴും പ്രതിഫലം നൽകും."

    ടൂർണമെന്റിൽ കൂടുതലും പകരക്കാരന്റെ റോളിലായിരുന്നു ടോറസ് കളത്തിലെത്തിയത്. സൗദി അറേബ്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോൾ നേടിയെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും വി.എ.ആർ പരിശോധനയിൽ അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് ടോറസിന് വലിയ നിരാശയായിരുന്നു സമ്മാനിച്ചത്. ആ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിഴലിച്ച വേദന ആഴ്ചകളോളം നേരിട്ട സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു.

    എന്നാൽ ഫുട്ബാൾ എപ്പോഴും രണ്ടാമതൊരു അവസരം നൽകും. ഫൈനലിൽ, എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ് എന്ന അർജന്റീനയുടെ വിശ്വസ്ത കാവൽക്കാരനെ മറികടക്കാൻ സ്പെയിനിന് ഒരു മാന്ത്രിക നിമിഷം വേണ്ടിയിരുന്നു. പകരക്കാരനായി വന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ തന്റെ ഇടങ്കാൽക്കൊണ്ട് ടോറസ് പായിച്ച ആ ഷോട്ട് സ്പാനിഷ് ഫുട്ബാളിലെ തന്നെ സുവർണ്ണ അധ്യായമായി മാറി. ബാഴ്‌സലോണയിലെ ഭാവി എന്തായാലും, ഫെറാൻ ടോറസ് ഇനി ലോകമറിയപ്പെടുക 'ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻ' എന്ന രാജകീയ പദവിയിലാകും.

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    TAGS:championsSpainFerran TorresFIFA World Cup finalFIFA World Cup 2026
    News Summary - Ferran Torres: From Heavy Criticism to Spain's World Cup Hero
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