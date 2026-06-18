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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 6:58 AM IST

    ആവേശം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്; ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ​​​ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

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    ആവേശം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്; ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ​​​ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
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    ഖത്തർ താരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ

    കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ: ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ​ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യു​മാ​യി എ, ​ബി ​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ തോ​റ്റ ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​കും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 9.30ന് ​ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ദ​ക്ഷി​ണ ​​കൊ​റി​യ​യോ​ട് ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ 1-2നാ​ണ് ​ചെ​ക് തോ​റ്റ​ത്. മെ​ക്സി​കോ​യോ​ട് 0-2നാ​യി​രു​ന്നു ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക തോ​റ്റ​ത്. അ​ന്ന് ര​ണ്ട് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​വ​പ്പു​കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ടും പു​റ​ത്താ​യ​ത് ടീ​മി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. മി​ക​ച്ച മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി മു​ന്നേ​റാ​ൻ ചെ​ക്കി​നും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കും വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ചെ​ക്കി​ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ ക​ളി​യി​ൽ മു​ൻ​തൂ​ക്കം.

    എ ​​ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ക​രു​ത്ത​രു​ടെ അ​ങ്ക​മാ​കും മെ​ക്സി​കോ​യും ദ​ക്ഷി​ണ ​കൊ​റി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ. ജ​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​ന് റൗ​ണ്ട് 32 ഉ​റ​പ്പി​ക്കാം. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രെ ചു​വ​പ്പു​കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ സെ​ന്റ​ർ ബാ​ക്ക് സെ​സാ​ർ മോ​ന്റ​സ് ഇ​ന്ന് ക​ളി​ക്കി​ല്ല. അ​റ്റാ​ക്കി​ങ് മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ ബെ​യ് ജു​ൻ ഹോ ​പ​രി​ക്കു​കാ​ര​ണം ​കൊ​റി​യ​ൻ നി​ര​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    ബി​ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ കാ​ന​ഡ​യും ഖ​ത്ത​റും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​നാ​യി ത​ഹ്സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ളി​ക്കു​മോ​​യെ​ന്നാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡു​മാ​യി സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ കാ​ന​ഡ​യെ അ​വ​രു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തേ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ൽ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡും ബോ​സ്നി​യ-​ഹെ​ർ​സ​ഗോ​വി​ന​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

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    TAGS:sportsworld cup footballsecond phaseFIFA World Cup 2026
    News Summary - Excitement moves to the second phase; The second phase of the group matches in World Cup football begins today
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