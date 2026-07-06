ആസ്റ്റെക്കയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോരാട്ടവീര്യം; പത്തുപേരുമായി പൊരുതി മെക്സിക്കോയെ തോൽപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ

ആസ്റ്റെക്കയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോരാട്ടവീര്യം; പത്തുപേരുമായി പൊരുതി മെക്സിക്കോയെ തോൽപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽtext_fields
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ അവിശ്വസനീയ വിജയവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന തീപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 3-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പട മെക്സിക്കോയെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി ആരംഭിച്ച മത്സരം, ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും. നോർവേയാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ എതിരാളികൾ.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടിയെങ്കിലും, മുപ്പത്തിയാറാം മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള 98 സെക്കൻഡുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കുതിപ്പിന് തുടക്കമിട്ടു. സൂപ്പർ താരം ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം നേടിയ രണ്ട് തകർപ്പൻ ഗോളുകൾ മെക്സിക്കൻ പ്രതിരോധത്തെ വിറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾമുഖത്ത് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയ മെക്സിക്കോ, ജൂലിയൻ ക്വിനോണസിലൂടെ ഒരു ഗോൾ മടക്കി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു.
പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ റൗൾ ജിമെനെസ് തൊടുത്ത ശക്തമായ ഹെഡ്ഡർ ഇംഗ്ലീഷ് ഗോളി ജോർദാൻ പിക്ഫോർഡ് അത്ഭുതകരമായി തട്ടിയകറ്റി. ഡെക്ലാൻ റൈസ് മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ മഞ്ഞക്കാർഡ് വഴങ്ങിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.
എന്നാൽ, പതുക്കെ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് മുപ്പത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോളിലൂടെ മുന്നിലെത്തി. ബുക്കായോ സാക്ക നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ് കൃത്യമായി തലവെച്ച് ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം മെക്സിക്കൻ വല കുലുക്കി. ഈ ഗോളിന്റെ ആവേശം കെട്ടടങ്ങും മുൻപേ, വെറും 98 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. ഹാരി കെയ്ൻ നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച്, തകർപ്പൻ ഷോട്ടിലൂടെ ബെല്ലിംഗ്ഹാം വീണ്ടും മെക്സിക്കൻ ഗോൾമുഖം വിറപ്പിച്ചു.
രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിലായതോടെ തളരാതെ പോരാടിയ മെക്സിക്കോ, നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ജൂലിയൻ ക്വിനോണസ് നേടിയ ഗോൾ, ആസ്റ്റെക്കയിലെ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായത്. ഉയർന്നുവന്ന പന്ത് തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ജാരെൽ ക്വാൻസ നേരിട്ട റെഡ് കാർഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പത്തുപേരിലേക്ക് ചുരുക്കി. ഇതോടെ അസ്റ്റെക്കയിലെ ഗാലറി മെക്സിക്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഇരമ്പി. എങ്കിലും, തോമസ് ടൂഷെലിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പിഴച്ചില്ല. ആന്തണി ഗോർഡനെ ബോക്സിനുള്ളിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ഹാരി കെയ്ൻ അനായാസം വലയിലാക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലീഡ് 3-1 ആയി ഉയർത്തി. എങ്കിലും കളി അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വന്തം ബോക്സിനുള്ളിൽ ഹാരി കെയ്ൻ തന്നെ നടത്തിയ ഒരു ഫൗൾ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റിയായി മാറി. റൗൾ ജിമെനെസ് അത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതോടെ സ്കോർ 3-2 എന്ന നിലയിലായി. മെക്സിക്കോയുടെ തുരുതുരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ തടയാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഗോളി ജോർദാൻ പിക്ഫോർഡ് നടത്തിയ സേവുകൾ നിർണ്ണായകമായി.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന പതിനൊന്ന് മിനിറ്റുകൾ നീണ്ട ഇൻജുറി ടൈമിൽ മെക്സിക്കോ സമനിലയ്ക്കായി സർവ്വശക്തിയുമെടുത്ത് പൊരുതി. എന്നാൽ, കോച്ച് ടൂഷെൽ ഡാൻ ബേണിനെയും ഡിജെഡ് സ്പെൻസിനെയും കളത്തിലിറക്കി പ്രതിരോധം അഞ്ച് പേരുടേതാക്കി മാറ്റിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുണയായി. 89 മത്സരങ്ങളിൽ വെറും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രം തോറ്റിട്ടുള്ള അസ്റ്റെക്കയിലെ മെക്സിക്കൻ കോട്ടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നടത്തിയ ഈ അട്ടിമറി വിജയം ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register