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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 8 July 2026 9:02 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 9:07 PM IST

    നാലാണ്ടിലൊരിക്കൽ പൂത്തിരുന്ന വസന്തം; 'മെമോ' ഗ്ലൗസഴിക്കുമ്പോൾ...

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    നാലാണ്ടിലൊരിക്കൽ പൂത്തിരുന്ന വസന്തം; മെമോ ഗ്ലൗസഴിക്കുമ്പോൾ...
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    ഫുട്ബോളിന്റെ വന്യമായ ആവേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗോൾവലയം കാക്കുന്നവരുടെ ലോകം എപ്പോഴും നിശ്ശബ്ദമാണ്. ഗോളടിച്ച് ഗാലറികളെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന മുന്നേറ്റനിരക്കാർക്ക് പിന്നിൽ, പരാജയത്തിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമലിലേറ്റി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരൊറ്റപ്പെട്ട ലോകം. എന്നാൽ, ആ ഒറ്റപ്പെടലിനെ ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ പ്രത്യാശയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു അത്ഭുതം പോലെ വിശ്വവേദികളിൽ മെക്സിക്കോയുടെ ഗോൾവല കാത്ത, ഫുട്ബോൾ ലോകം 'മെമോ' എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച ഫ്രാൻസിസ്കോ ഗില്ലെർമോ ഒച്ചോവ മഗാനിയ എന്ന കാവൽമാലാഖ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസ്റ്റക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മണ്ണിൽ തന്റെ വിരലുകളെ കാത്ത ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്ലൗസുകൾ അയാൾ അഴിച്ചുവെച്ചപ്പോൾ, അനാഥമായത് ഒരു ഗോൾപോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ആചാരം കൂടിയാണ്.

    ​പച്ചപ്പുൽമൈതാനങ്ങളിൽ '13' എന്ന അക്കത്തെ അശുഭകരമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പലരും മാറ്റിനിർത്തുമ്പോൾ, മെക്സിക്കോക്കാർക്ക് ആ നമ്പർ ഹൃദയമിടിപ്പായിരുന്നു. കാരണം, ദുരന്തങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ തങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കാത്ത അവരുടെ രക്ഷകന്റെ ജേഴ്സി നമ്പറായിരുന്നു അത്. ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ ആറാമത് ലോകകപ്പ് എന്ന ചരിത്രത്തിലേക്ക് രാജകീയമായി നടന്നു കയറിയ അതേ വേദിയിലേക്ക്, ശാന്തനായി, ഒരു ഗോൾകീപ്പർ ജേഴ്സിയിൽ ഒച്ചോവയും നടന്നെത്തിയത് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപൂർവമായ അധ്യായമാണ്. വിഖ്യാതരായ സ്ട്രൈക്കർമാർ ഗോളടിച്ച് റെക്കോർഡുകൾ തീർത്തപ്പോൾ, ഒച്ചോവ തന്റെ പേര് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്തത് ആ ഗോളുകളെല്ലാം വായുവിൽ പറന്നുയർന്ന് തടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു.

    ​നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രമുള്ള ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിന്റെ വലിയ കണക്കുപുസ്തകങ്ങളിലോ, കോടികൾ മറിയുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ വിപണിയിലോ ഒച്ചോവ എന്ന പേര് വലിയ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. യൂറോപ്പിലെ വലിയ ഭീമൻ ക്ലബ്ബുകളുടെ തിളക്കമുള്ള ജേഴ്സികളിൽ നാം അയാളെ കണ്ടതുമില്ല. അജാസിയോയിലും മലാഗയിലും ഗ്രനാഡയിലുമൊക്കെയായി ഒരു സാധാരണ ക്ലബ്ബ് കളിക്കാരനായി ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ റഡാറുകളിൽ നിന്ന് അയാൾ എങ്ങോ മറഞ്ഞു നിൽക്കും. ആളുകൾ അയാളെ മറന്നു എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് നാലാം വർഷം ലോകകപ്പിന്റെ സൈറൺ മുഴങ്ങുക. അപ്പോൾ രാജ്യാന്തര ജേഴ്സിയുടെ ആത്മാവ് ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച്, തലമുടിയിലെ ആ മാന്ത്രിക ഹെയർബാൻഡും മുറുക്കി അയാൾ ഗോൾവരയ്ക്ക് മുന്നിൽ പുനർജനിക്കും.

    ​2014-ലെ ആ ബ്രസീലിയൻ സായാഹ്നം ഫുട്ബോൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യർ ചർച്ച ചെയ്യും. സ്വന്തം മണ്ണിൽ അലറിവിളിച്ച മഞ്ഞക്കടലിന് മുന്നിൽ, നെയ്മറും സംഘവും തൊടുത്തുവിട്ട ഓരോ തീപ്പൊരി അസ്ത്രങ്ങളെയും അസാധ്യമായ റിഫ്ലക്സുകളോടെ ഒച്ചോവ തട്ടിയകറ്റിയപ്പോൾ ബ്രസീൽ മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ അവിശ്വസനീയതയോടെ വാപൊളിച്ചു നിന്നുപോയി. നെയ്മറുടെ ആ മാരകമായ ഹെഡർ ഗോൾവര കടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് വായുവിൽ പറന്നുയർന്ന് ഒച്ചോവ തടുത്തിട്ടത് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സേവുകളിലൊന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു 2018-ൽ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായി വന്ന ജർമ്മനിയെ കണ്ണീരുകുടിപ്പിച്ച ആ മത്സരം. അന്ന് ജർമ്മൻ പടയുടെ ഒൻപത് മാരകമായ ഷോട്ടുകളാണ് ഒച്ചോവ എന്ന വന്മതിൽ തടുത്തിട്ടത്.

    ​പ്രായം അയാളുടെ ചോരത്തിളപ്പിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ആ വിസിൽ മുഴക്കം ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്തു. സ്വന്തം ജനത 'മെമോ... മെമോ...' എന്ന് നെഞ്ചുരുകി വിളിച്ച ആ മണ്ണിൽ, നിറഞ്ഞൊഴുകിയ കണ്ണുകളോടെ അയാൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്ലൗസുകൾ ഓരോന്നായി ഊരിവെച്ചു. കരിയറിന്റെ ഭാരമെല്ലാം ഇറക്കിവെച്ച്, ആ ഇരു ബൂട്ടുകളും കൈകളിൽ തൂക്കിപ്പിടിച്ച്, തനിക്ക് ജീവശ്വാസം തന്ന ആ പുൽത്തകിടിയിൽ അയാൾ ഒന്നു മുട്ടുകുത്തി. നിലത്തൊന്നു തൊട്ടുവണങ്ങി, പെയ്തുതോരാത്ത കണ്ണീരോടെ അയാൾ ആ മൈതാനത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നുനീങ്ങിയപ്പോൾ അസ്റ്റെക്കയിലെ ഗാലറികൾ മാത്രമല്ല വിതുമ്പിയത്, ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് അവിടെ നിശ്ശബ്ദമായി പെയ്തിറങ്ങിയത്.

    ​മാന്ത്രികമായ ആ ഹെയർബാൻഡും, വായുവിൽ പറന്നുയരുന്ന അക്രോബാറ്റിക് സേവുകളുമായി ഇനി ആ മെക്സിക്കൻ സിംഹം ഗോൾവരയ്ക്ക് മുന്നിൽ കാവൽ നിൽക്കില്ല. വരും വർഷങ്ങളിൽ ലോകകപ്പിന്റെ വലിയ വേദിയിൽ പന്തുരുളുമ്പോൾ, ആ ചതുരവടിവിലുള്ള മൂന്ന് കമ്പികൾക്കിടയിലേക്ക് നോക്കി ഓരോ ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയും അറിയാതെ ഒരു നിമിഷം ശൂന്യതയനുഭവിക്കും. അവിടെ തങ്ങളെ കാക്കാൻ, ആയുസ്സിന്റെ പകുതിയും ജീവൻ പണയം വെച്ചൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരോർത്തുപോകും. ചിലർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓർമ്മകൾ മാത്രമല്ല, ഒരു ജനതയുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ മുഴുവൻ സ്വന്തം കൈവെള്ളയിലൊതുക്കി, ആ യുഗം തന്നെ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ജീവിച്ചു തീർത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെമോ, നിങ്ങൾ കാത്തത് കേവലമൊരു ഗോൾവലയമായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു കളിക്കാലത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയായിരുന്നു.

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    TAGS:mexicoretirementworld cupgoalkeeperFootball NewsWorld Cup 2026Sports NewsFIFA World Cup 2026football legend
    News Summary - End of an Era: Mexican Goalkeeper Guillermo Ochoa Hangs Up His Gloves
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