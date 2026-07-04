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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 4 July 2026 5:41 AM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 5:41 AM IST

    ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിലെ കന്നിവിജയം; ആസ്‌ട്രേലിയയെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വീഴ്ത്തി ഈജിപ്ത് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

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    ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിലെ കന്നിവിജയം; ആസ്‌ട്രേലിയയെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വീഴ്ത്തി ഈജിപ്ത് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ
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    ഡാളസ് (യു.എസ്.എ): ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആസ്‌ട്രേലിയയുടെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർത്ത് ഈജിപ്ത് ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. നിശ്ചിത സമയത്തും അധികസമയത്തും ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനില പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഭാഗ്യം നിർണയിച്ച പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് 4-2 എന്ന സ്കോറിന് 'ഫറവോമാരുടെ' സംഘം ചരിത്രവിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്ത് നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമാണിത്. ഇതോടെ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന അവസാന ഏഷ്യൻ പ്രതിനിധികളായി ഓസ്‌ട്രേലിയ മാറി.

    മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് സലായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്ത് ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി 13-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അവർ ലീഡ് എടുത്തു. സലായും ഇമാം ആശൂറും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു തന്ത്രപരമായ ഫ്രീകിക്കിൽ നിന്നാണ് ഗോളിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. ആശൂറിന്റെ ആദ്യ ഷോട്ട് ഓസീസ് പ്രതിരോധത്തിൽ തട്ടി തെറിച്ചെങ്കിലും പന്ത് വീണ്ടെടുത്ത ഒമർ മർമൂഷ് അത് ഹഫീസിന് കൈമാറി. ഹഫീസ് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ കൃത്യമായ ക്രോസ് മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ *ഇമാം ആശൂർ* വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു (1-0).

    ആദ്യപകുതിയിൽ കളി നിയന്ത്രിച്ച ഈജിപ്തുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ലൂക്കാസ് ഹെറിംഗ്ടണിന്റെ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓസീസിന് ആശ്വസിക്കാൻ വകനൽകിയത്.

    രണ്ടാം പകുതിയിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ തന്ത്രങ്ങളുമായാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മൈതാനത്തിറങ്ങിയത്. അവരുടെ ഹൈ-പ്രസ്സിങ് ഗെയിം ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 55-ാം മിനിറ്റിൽ ഓസീസിന്റെ എയ്ഡൻ ഒനീൽ ബോക്സിലേക്ക് തൊടുത്ത അപകടകരമായ ഒരു പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം *മുഹമ്മദ് ഹാനിക്ക്* പിഴച്ചു. ഹാനിയുടെ തലയിൽ തട്ടിയ പന്ത് സ്വന്തം വലയിലേക്ക് തന്നെ തുളച്ചുകയറിയതോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഭാഗ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ സമനില പിടിച്ചു (1-1).

    നിശ്ചിത സമയത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഈജിപ്ത് ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഓസീസ് ഗോൾകീപ്പർ പാട്രിക് ബീച്ചിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ സേവുകൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ മത്സരത്തിൽ നിലനിർത്തി. 94-ാം മിനിറ്റിൽ റാമി റാബിയയുടെ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഹെഡ്ഡർ ഇടതു കൈകൊണ്ട് തട്ടിയകറ്റിയ ബീച്ചിന്റെ പ്രകടനം എടുത്തുപറയേണ്ടതായിരുന്നു.

    അധികസമയത്തും ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നതോടെ മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി. ഷൂട്ടൗട്ടിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 119-ാം മിനിറ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പരിശീലകൻ കളിയിലെ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ഗോൾകീപ്പർ പാട്രിക് ബീച്ചിനെ പിൻവലിച്ച് പരിചയസമ്പന്നനായ മാറ്റ റയാനെ കളത്തിലിറക്കി. എന്നാൽ ഈ തന്ത്രം പൂർണ്ണ പരാജയമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

    ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഈജിപ്തിനായി കിക്കെടുത്ത മഹ്മൂദ് സാബർ, റാമി റാബിയ, സൂപ്പർ താരം മുഹമ്മദ് സലാ, ഹൊസാം അബ്ദുൽ മജീദ് എന്നിവർക്ക് ഒട്ടും പിഴച്ചില്ല. നാല് കിക്കുകളും അവർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ആദ്യ കിക്കെടുത്ത ഹാരി സൗട്ടർ പന്ത് ക്രോസ്ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറത്തി. തുടർന്ന് നാലാമത്തെ കിക്കെടുത്ത ലൂക്കാസ് ഹെറിംഗ്ടണിന്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിൽ തട്ടി തെറിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ഈജിപ്ത് 4-2 എന്ന സ്കോറിന് വിജയമുറപ്പിച്ചു. മരണക്കളിയിൽ പതറാതെ ലക്ഷ്യം കണ്ട ഈജിപ്ത്, മൊറോക്കോയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ലോകകപ്പിൽ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായി.

    ഡാളസ് (യു.എസ്.എ): ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആസ്‌ട്രേലിയയുടെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർത്ത് ഈജിപ്ത് ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. നിശ്ചിത സമയത്തും അധികസമയത്തും ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനില പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഭാഗ്യം നിർണയിച്ച പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് 4-2 എന്ന സ്കോറിന് 'ഫറവോമാരുടെ' സംഘം ചരിത്രവിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്ത് നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമാണിത്. ഇതോടെ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന അവസാന ഏഷ്യൻ പ്രതിനിധികളായി ഓസ്‌ട്രേലിയ മാറി.

    മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് സലായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്ത് ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി 13-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അവർ ലീഡ് എടുത്തു. സലായും ഇമാം ആശൂറും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു തന്ത്രപരമായ ഫ്രീകിക്കിൽ നിന്നാണ് ഗോളിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. ആശൂറിന്റെ ആദ്യ ഷോട്ട് ഓസീസ് പ്രതിരോധത്തിൽ തട്ടി തെറിച്ചെങ്കിലും പന്ത് വീണ്ടെടുത്ത ഒമർ മർമൂഷ് അത് ഹഫീസിന് കൈമാറി. ഹഫീസ് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ കൃത്യമായ ക്രോസ് മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ *ഇമാം ആശൂർ* വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു (1-0).

    ആദ്യപകുതിയിൽ കളി നിയന്ത്രിച്ച ഈജിപ്തുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ലൂക്കാസ് ഹെറിംഗ്ടണിന്റെ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓസീസിന് ആശ്വസിക്കാൻ വകനൽകിയത്.

    രണ്ടാം പകുതിയിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ തന്ത്രങ്ങളുമായാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മൈതാനത്തിറങ്ങിയത്. അവരുടെ ഹൈ-പ്രസ്സിങ് ഗെയിം ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 55-ാം മിനിറ്റിൽ ഓസീസിന്റെ എയ്ഡൻ ഒനീൽ ബോക്സിലേക്ക് തൊടുത്ത അപകടകരമായ ഒരു പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം *മുഹമ്മദ് ഹാനിക്ക്* പിഴച്ചു. ഹാനിയുടെ തലയിൽ തട്ടിയ പന്ത് സ്വന്തം വലയിലേക്ക് തന്നെ തുളച്ചുകയറിയതോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഭാഗ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ സമനില പിടിച്ചു (1-1).

    നിശ്ചിത സമയത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഈജിപ്ത് ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഓസീസ് ഗോൾകീപ്പർ പാട്രിക് ബീച്ചിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ സേവുകൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ മത്സരത്തിൽ നിലനിർത്തി. 94-ാം മിനിറ്റിൽ റാമി റാബിയയുടെ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഹെഡ്ഡർ ഇടതു കൈകൊണ്ട് തട്ടിയകറ്റിയ ബീച്ചിന്റെ പ്രകടനം എടുത്തുപറയേണ്ടതായിരുന്നു.

    അധികസമയത്തും ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നതോടെ മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി. ഷൂട്ടൗട്ടിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 119-ാം മിനിറ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പരിശീലകൻ കളിയിലെ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ഗോൾകീപ്പർ പാട്രിക് ബീച്ചിനെ പിൻവലിച്ച് പരിചയസമ്പന്നനായ മാറ്റ റയാനെ കളത്തിലിറക്കി. എന്നാൽ ഈ തന്ത്രം പൂർണ്ണ പരാജയമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

    ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഈജിപ്തിനായി കിക്കെടുത്ത മഹ്മൂദ് സാബർ, റാമി റാബിയ, സൂപ്പർ താരം മുഹമ്മദ് സലാ, ഹൊസാം അബ്ദുൽ മജീദ് എന്നിവർക്ക് ഒട്ടും പിഴച്ചില്ല. നാല് കിക്കുകളും അവർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ആദ്യ കിക്കെടുത്ത ഹാരി സൗട്ടർ പന്ത് ക്രോസ്ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറത്തി. തുടർന്ന് നാലാമത്തെ കിക്കെടുത്ത ലൂക്കാസ് ഹെറിംഗ്ടണിന്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിൽ തട്ടി തെറിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ഈജിപ്ത് 4-2 എന്ന സ്കോറിന് വിജയമുറപ്പിച്ചു. മരണക്കളിയിൽ പതറാതെ ലക്ഷ്യം കണ്ട ഈജിപ്ത്, മൊറോക്കോയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ലോകകപ്പിൽ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായി.

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    TAGS:Egyptpenalty shootoutAustraliaFIFA World Cup 2026
    News Summary - Egypt Secures Historic FIFA World Cup Knockout Win, Defeats Australia on Penalties
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