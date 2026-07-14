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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 14 July 2026 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 8:11 AM IST

    മെ​സ്സി​യൊ​ക്കെ വെ​റും ന​മ്പ​റ​ല്ലേ..!

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    ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ ഭ​യ​മൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മെ​സ്സി​യു​ടെ പേ​രു​പ​റ​യാ​തെ ന​മ്പ​ർ 10 എ​ന്നു​മാ​ത്രം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച് ഈ​ജി​പ്ത് കോ​ച്ച്
    മെ​സ്സി​യൊ​ക്കെ വെ​റും ന​മ്പ​റ​ല്ലേ..!
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    കൈ​റോ: ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യോ​ട് എ​തി​ർ ടീ​മി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പോ​ലും ആ​രാ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​വു​ക സ്വാ​ഭാ​വി​കം. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​മാ​യാ​ണ് ക​ളി​യെ​ങ്കി​ൽ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും മെ​സ്സി​യെ​ത്ത​ന്നെ. ഈ ​ആ​രാ​ധ​ന​യും ഭ​യ​വും കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ​ജി​പ്ത് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഹു​സാ​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ ഒ​രു സൂ​ത്രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മെ​സ്സി​യെ​ന്ന പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ജ​ഴ്സി ന​മ്പ​ർ മാ​ത്രം പ​റ​യു​ക. മെ​സ്സി​യൊ​രു നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ‘ന​മ്പ​ർ 10നെ’ ​ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്യാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഹു​സാം ക​ളി​ക്കാ​രോ​ട് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യോ​ട് തോ​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യ​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ‘‘ഒ​രു ക​ളി​ക്കാ​ര​നെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു ശൈ​ലി ടീ​മി​നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, മാ​ന​സി​ക​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, എ​തി​ർ ടീ​മി​ന്റെ​യോ അ​വ​രു​ടെ ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ​യോ പേ​രു​ക​ൾ അ​റി​യാ​ൻ ഞാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ടീ​മി​നു​ള്ളി​ൽ അ​പ​ക​ർ​ഷ​ബോ​ധം ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ, എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജ​ഴ്‌​സി​യു​ടെ നി​റം നോ​ക്കാ​തെ, ക​ളി​ക്കാ​രെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ലേ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കി. ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, മെ​സ്സി ഒ​രു നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ പോ​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ അ​മി​ത​മാ​യ ബ​ഹു​മാ​ന​മോ ഭ​യ​മോ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ‘പ​ത്താം ന​മ്പ​ർ താ​രം’ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘ആ ​ന​മ്പ​ർ താ​രം’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​ളി​ക്കാ​നാ​ണ് ഞാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്’’ -ഹു​സാം തു​ട​ർ​ന്നു.

    റൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് 16 മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ റ​ഫ​റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ, റ​ഫ​റി ത​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ‘‘അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു’’ എ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​രെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക്കി. അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​റ്റാ​യ രീ​തി​യി​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ഫൗ​ളു​ക​ൾ വി​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു’’-​ഹു​സാം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:EgyptArgentinaworld cupLionel MessicoachingWorld Cup 2026FIFA World Cup 2026Hossam Hassan
    News Summary - Egypt coach used 'No-Name' tactic to shield players from Messi's aura during World Cup clash
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