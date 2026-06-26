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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 7:16 AM IST

    ജർമൻ കുതിപ്പിന് തടയിട്ട് ഇക്വഡോർ; ആവേശജയത്തോടെ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ

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    ജർമൻ കുതിപ്പിന് തടയിട്ട് ഇക്വഡോർ; ആവേശജയത്തോടെ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ
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    ന്യൂയോർക്ക്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനിയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇക്വഡോർ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം രണ്ട് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ ഇക്വഡോർ തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തിയത്. ജയത്തോടെ മികച്ച എട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരിൽ ഒന്നായി ഇക്വഡോർ നോക്കൗട്ട് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു.

    തോറ്റെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ജർമനി നേരത്തെ തന്നെ അടുത്ത റൗണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഐവറികോസ്റ്റാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ജർമനിയുടെ തുടർച്ചയായ 11 വിജയങ്ങൾക്കാണ് ഇക്വഡോർ ന്യൂജഴ്സിയിൽ തടയിട്ടത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് ഇക്വഡോർ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത്.

    തുടക്കത്തിലെ ഞെട്ടലും ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവും

    മത്സരം തുടങ്ങി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലിറോയ് സാനേയിലൂടെ ജർമനിയാണ് ആദ്യം വലകുലുക്കിയത്. എന്നാൽ ഈ ഗോൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. മുന്നേറ്റത്തിനിടെ ജർമൻ താരം പാവ്‌ലോവിച്ച് ഇക്വഡോറിന്റെ പെഡ്രോ വിറ്റെയെ ഫൗൾ ചെയ്തെങ്കിലും റഫറി അനുവദിക്കാതിരുന്നത് ഇക്വഡോർ താരങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പതറാതെ പൊരുതിയ അവർ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഒപ്പമെത്തി. 20 യാർഡ് അകലെനിന്ന് മാനുവൽ ന്യൂയറെ കീഴടക്കി സണ്ടർലാൻഡ് വിങ്ങർ നിൽസൺ അംഗുലോയാണ് ഇക്വഡോറിനായി സമനില ഗോൾ നേടിയത്.

    രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജർമനിയുടെ ഹാവെർട്സിനെ വീഴ്ത്തിയതിന് റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചെങ്കിലും വാർ (VAR) ഇടപെട്ട് അത് പിൻവലിച്ചത് ഇക്വഡോറിന് ആശ്വാസമായി.

    വിജയവഴിയൊരുക്കി ഗോൺസാലോ പ്ലാറ്റ

    നോക്കൗട്ടിലെത്താൻ വിജയം അനിവാര്യമായ ഇക്വഡോർ, പ്രതിരോധം മറന്ന് ആക്രമിച്ചുകളിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ കണ്ടത്. 77-ാം മിനിറ്റിൽ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ആ വിജയഗോൾ പിറന്നു. കെവിൻ റോഡ്രിഗസ് നൽകിയ പന്ത് ഗോൺസാലോ പ്ലാറ്റ ജർമൻ ഗോൾകീപ്പർ മാനുവൽ ന്യൂയറെ കീഴടക്കി വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഗാലറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇക്വഡോർ ആരാധകർ ആനന്ദക്കണ്ണീരോടെയാണ് ഈ ചരിത്രവിജയം ആഘോഷിച്ചത്.

    തിങ്കളാഴ്ച ഫോക്സ്ബറോയിലാണ് ജർമനിയുടെ അടുത്ത മത്സരം. മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി എത്തുന്ന മറ്റൊരു ടീമായിരിക്കും അവസാന 32-ൽ ജർമനിയുടെ എതിരാളികൾ. ഗംഭീര വിജയത്തോടെ ആത്മവിശ്വാസം വാനോളമുയർത്തിയ ഇക്വഡോറിനും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് നിർണായക മത്സരങ്ങളാണ്.

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    TAGS:GermanyEcuadorFIFA World Cup 2026Joshua Kimmich
    News Summary - Ecuador Stuns Germany in Historic 2-1 Comeback to Reach World Cup Knockouts
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