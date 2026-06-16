വീണ്ടും വിറപ്പിച്ച് സൗദി; ഉറുഗ്വേയെ സമനിലയിൽ തളച്ചു

വീണ്ടും വിറപ്പിച്ച് സൗദി; ഉറുഗ്വേയെ സമനിലയിൽ തളച്ചുtext_fields
സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂപ്പ് എച്ച്-ലെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ഉറുഗ്വേയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് സൗദി അറേബ്യ. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ അട്ടിമറി വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ട സൗദിയെ, 80-ാം മിനിറ്റിൽ മാക്സി അറോഹോ നേടിയ ഗോളാണ് സമനിലയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. 1-1 എന്ന സ്കോറിലാണ് മത്സരം അവസാനിച്ചത്.
2022 ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയെ അട്ടിമറിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് സൗദി മൈതാനത്തിറങ്ങിയത്. ഉറുഗ്വേ പന്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കി മുന്നേറിയെങ്കിലും, പ്രതിരോധത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച സൗദി ആദ്യ പകുതിയിൽ ലീഡ് നേടി. 41-ാം മിനിറ്റിൽ അബ്ദുല്ല അൽ-അംറിയാണ് സൗദിക്കായി ഗോൾ നേടിയത്. ഗോൾകീപ്പർ ഫെർണാണ്ടോ മുസ്ലേര തട്ടിയകറ്റിയ പന്ത് കൃത്യമായി വലയിലാക്കിയ അൽ-അംറി സൗദി ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ പൂർണ്ണമായും ഉറുഗ്വേയുടെ ആധിപത്യമായിരുന്നു കണ്ടത്. മത്സരത്തിൽ പത്ത് തവണയാണ് അവർ സൗദി പോസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഷോട്ട് ഉതിർത്തത്. എന്നാൽ, സൗദി ഗോൾകീപ്പർ മുഹമ്മദ് അൽ-ഒവൈസിന്റെ തകർപ്പൻ സേവുകൾ ഉറുഗ്വേയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് തടയിട്ടു. ഫെഡറിക്കോ വിനാസിന്റെയും മാനുവൽ ഉഗാർട്ടെയുടെയും മികച്ച ശ്രമങ്ങളെ അൽ-ഒവൈസ് വിഫലമാക്കി. ഒടുവിൽ 80-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച അവസരം മുതലാക്കി അറോഹോ ഉറുഗ്വേയ്ക്ക് സമനില നേടിക്കൊടുത്തു. കളി തീരാൻ സെക്കൻഡുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർദെയുടെ ഷോട്ട് തടഞ്ഞും അൽ-ഒവൈസ് തന്റെ മികവ് തെളിയിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ അരങ്ങേറ്റക്കാരായ കേപ് വെർഡെ സ്പെയിനിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചതോടെ, ഗ്രൂപ്പിലെ നാല് ടീമുകളും ഓരോ പോയിന്റുമായി ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്.
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