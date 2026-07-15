ആശങ്കയൊഴിഞ്ഞ് റൈസ്; അർജന്റീനക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് സെമി പോരാട്ടത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ട് സജ്ജം

ആശങ്കയൊഴിഞ്ഞ് റൈസ്; അർജന്റീനക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് സെമി പോരാട്ടത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ട് സജ്ജംtext_fields
അറ്റ്ലാന്റ: അർജന്റീനക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാമ്പിൽ ആശ്വാസം. പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായിരുന്ന മധ്യനിരയിലെ കരുത്തൻ ഡെക്ലാൻ റൈസ് പൂർണ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തു. റൈസ് മത്സരത്തിന് സജ്ജമാണെന്നും തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പരിശീലന സെഷനിൽ താരം മുഴുവൻ സമയം പങ്കെടുത്തുവെന്നും പരിശീലകൻ തോമസ് തുഷേൽ വ്യക്തമാക്കി.
"റൈസ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ അദ്ദേഹം പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു," തുഷേൽ പറഞ്ഞു. നോർവേക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ റൈസിനെ പിൻവലിച്ചത് ടീമിന്റെ ദീർഘകാല താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഫുട്ബോൾ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അർജന്റീന-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് അറ്റ്ലാന്റ വേദിയാവുകയാണ്. 1986-ലെ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ മറഡോണയുടെ 'ദൈവത്തിന്റെ കൈ' കൊണ്ടുള്ള ഗോളിലൂടെ അർജന്റീന ജയിച്ചുകയറിയ ചരിത്രനിമിഷങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്. മാൽവിനാസ് യുദ്ധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്പകയും കളിക്കളത്തിലെ വീറും ചേർന്ന ഈ 'യുദ്ധം' മറ്റൊരു ക്ലാസിക് അധ്യായത്തിന് കൂടി ഇന്ന് വഴിതുറക്കും.
സെമി വരെയുള്ള അർജന്റീനയുടെ പ്രകടനം അത്ര സുഗമമായിരുന്നില്ല. പ്രതിരോധത്തിലെ പാളിച്ചകൾ ടീമിന് തലവേദനയാകുമ്പോഴും, ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസിയുടെ വ്യക്തിഗത മികവിലാണ് പല മത്സരങ്ങളും അവർ ജയിച്ചുകയറിയത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് മെസിയും സംഘവും സെമിയിലെത്തിയത്.
മറുവശത്ത്, നോർവേയെ വീഴ്ത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിയിൽ എത്തിയത്. ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമും ഹാരി കെയ്നും നയിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പട മികച്ച ഫോമിലാണ്. മറ്റൊരു ഫൈനൽ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട് മെസിയും സംഘവും ഇറങ്ങുമ്പോൾ, 60 വർഷത്തെ കിരീട വരൾച്ച അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സെമിഫൈനലിൽ സ്പെയിൻ ആരെ നേരിടുമെന്നതും ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
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