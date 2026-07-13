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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 13 July 2026 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 11:03 PM IST

    ഓ​ർ​മ​യി​ൽ എ​സ്കോ​ബാ​ർ; വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യി കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ താ​രം

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    ഓ​ർ​മ​യി​ൽ എ​സ്കോ​ബാ​ർ; വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യി കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ താ​രം
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    ബൊ​ഗോ​ട്ട: ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ ഗോ​ള​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​മാ​ക്കി​യ കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ താ​ര​ത്തി​ന് വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി. മ​ധ്യ​നി​ര താ​രം ജാ​മി​ൻ​ട്ട​ൻ കാ​മ്പാ​സി​നാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ താ​രം ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നും താ​രം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ ഫു​ട്‍ബോ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​ന് എ​തി​രെ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ ജാ​മി​ൻ​ട്ട​ന് ഗോ​ളി​ലേ​ക്ക് സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ കാ​മ്പാ​സ് എ​ടു​ത്ത ഷോ​ട്ട് പോ​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് തെ​റി​ച്ചു. ക​ളി ഗോ​ൾ ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ, പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ കൊ​ളം​ബി​യ പു​റ​ത്താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 1994 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ കൊ​ളം​ബി​യ​യു​ടെ തോ​ൽ​വി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ ആ​ന്ദ്രെ എ​സ്കോ​ബാ​റി​നെ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​തി​ന്റെ ന​ടു​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​യി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​സി​നെ​തി​രാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:Colombiafootball tragedyAndres EscobarWorld Cup 2026Colombia Football TeamFIFA World Cup 2026Colombian Footballer
    News Summary - Death threats force Colombian star Jaminton Campaz into hiding after World Cup miss
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