ഇരട്ട പ്രഹരം, ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം; ഘാനയെ വീഴ്ത്തി വിശ്വകിരീട സ്വപ്നവുമായി ക്രോയേഷ്യൻ പട; തോറ്റെങ്കിലും ഘാനയും നോക്കൗട്ടിൽ

ഇരട്ട പ്രഹരം, ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം; ഘാനയെ വീഴ്ത്തി വിശ്വകിരീട സ്വപ്നവുമായി ക്രോയേഷ്യൻ പട; തോറ്റെങ്കിലും ഘാനയും നോക്കൗട്ടിൽtext_fields
ഫിലാഡൽഫിയ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ ഗ്രൂപ്പ് എൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഘാനയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ക്രോയേഷ്യ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ പ്രവേശിച്ചു. ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 83-ാം മിനിറ്റിൽ നികോള വ്ളാസിച്ചിന്റെ ഹെഡർ ഗോളാണ് ക്രോയേഷ്യയ്ക്ക് നിർണായക വിജയവും നോക്കൗട്ട് ടിക്കറ്റും സമ്മാനിച്ചത്. തോറ്റെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഘാനയും പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറി.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ക്രോയേഷ്യൻ താരങ്ങൾ മൈതാനത്ത് വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടിയ ക്രോയേഷ്യയുടെ മധ്യനിര ഘാനയുടെ പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 31-ാം മിനിറ്റിൽ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രോയേഷ്യ നടത്തിയ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. പെറ്റർ സൂചിചിലൂടെ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ലോങ് റേഞ്ചർ ഘാനയുടെ ഗോൾവലയിൽ പതിച്ചു. ഗോളിയുടെ കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങാത്ത സൂചിച്ചിന്റെ ഈ ഷോട്ട് മത്സരത്തിലെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാം അന്താരാഷ്ട്ര ഗോൾ കൂടിയാണിത്.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ലീഡ് വർധിപ്പിക്കാൻ ക്രോയേഷ്യയ്ക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. നികോള വ്ളാസിച്ചിന്റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങിയതും, ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിന്റെ കൃത്യമായ ഫ്രീ കിക്കിൽ മരിൻ പോൺഗ്രാസിച്ചിന്റെ ഹെഡർ ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പോയതും ക്രോയേഷ്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. മറുഭാഗത്ത് അന്റോണി സെമെന്യോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഘാന ചില പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ക്രോയേഷ്യൻ പ്രതിരോധം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഉണർന്നു കളിച്ച ഘാനയാണ് സമനിലയ്ക്കായി ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്. 73-ാം മിനിറ്റിൽ പ്രതിരോധ താരം ഡെറിക് ലക്കാസെൻ ആണ് ഘാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റഫറി ഗോൾ അനുവദിച്ചതോടെ ഘാനൻ ആരാധകർ ആവേശത്തിലായി. എന്നാൽ സമനിലയിൽ തളരാൻ ക്രോയേഷ്യ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വിജയം ലക്ഷ്യമാക്കി ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചും സംഘവും മുന്നോട്ട് കയറി.
ഗോളി ബെഞ്ചമിൻ അസാരെയുടെ മിന്നും സേവുകൾ ക്രോയേഷ്യൻ മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തടസ്സമായെങ്കിലും 83-ാം മിനിറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്ന് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിന്റെ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുചാടിയ നികോള വ്ളാസിച്ച് ക്രോയേഷ്യയുടെ വിജയഗോൾ നേടി. ഗോളോടെ ക്രോയേഷ്യൻ ആരാധകർ ആവേശക്കടലായി. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരായും ക്രോയേഷ്യ റണ്ണറപ്പുകളായും നോക്കൗട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. 2010-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഘാന ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കുന്നത് എന്നത് അവരുടെ നേട്ടത്തെ സവിശേഷമാക്കുന്നു.
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