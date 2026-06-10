ആയിരത്തിലേക്ക് ആദ്യം ആരെത്തും? റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റി മെസ്സി; ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ പോരാട്ടം മുറുകും

ആയിരത്തിലേക്ക് ആദ്യം ആരെത്തും? റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റി മെസ്സി; ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ പോരാട്ടം മുറുകുംtext_fields
ഫ്ലോറിഡ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കർട്ടൻ ഉയരാൻ ഒരു ദിനം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂർവ്വമായ 'ആയിരം ഗോൾ' നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയുയർത്തി ലയണൽ മെസ്സി. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാന സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ഐസ്ലാൻഡിനെതിരെ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി മിനിറ്റുകൾക്കകം ഗോളടിച്ചതോടെയാണ് മെസ്സി കരിയറിലെ തന്റെ വേട്ട തുടർന്നത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം അർജന്റീനയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മെസ്സി തന്നെയാകും മൂർച്ച കൂട്ടുക എന്നതുറപ്പായതോടെ, കരിയർ ഗോളുകളിൽ നിലവിൽ മുന്നിലുള്ള റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മേൽ മെസ്സി വലിയ സമ്മർദ്ദമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
സമീപകാല പരിക്കുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻകരുതലെന്നോണം ഐസ്ലാൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ 70-ാം മിനിറ്റിലാണ് 38-കാരനായ മെസ്സി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ മൈതാനത്തെത്തി വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനകം ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് താരം അർജന്റീനയുടെ 3-0 വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കാളിയായി. ഇതോടെ 1,156 ഔദ്യോഗിക കരിയർ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മെസ്സിയുടെ ഗോൾനേട്ടം 911 ആയി ഉയർന്നു. കേവലം ഗോളടിയിൽ ഒതുങ്ങാതെ കരിയറിൽ 414 അസിസ്റ്റുകൾ കൂടിയുള്ള മെസ്സിയുടെ അസാധ്യമായ പ്ലേമേക്കിങ് ശൈലി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ട്.
റൊണാൾഡോയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ മെസ്സി
നിലവിൽ 1,323 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 974 ഗോളുകളുമായി അൽ-നസർ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്നെയാണ് ആയിരം ഗോൾ ക്ലബ്ബിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത്. ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് പോർച്ചുഗീസ് നായകന് ഇനി 26 ഗോളുകൾ കൂടി മതി. എന്നാൽ റൊണാൾഡോയേക്കാൾ 167 മത്സരങ്ങൾ കുറവ് കളിച്ചിട്ടുള്ള മെസ്സിക്ക് (ഇനി വേണ്ടത് 89 ഗോളുകൾ) നിലവിലെ ഫോം തുടർന്നാൽ റൊണാൾഡോയുടെ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഒരു കാലത്ത് റൊണാൾഡോ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഈ സിംഹാസനത്തിനാണ് മെസ്സിയുടെ നിലവിലെ കുതിപ്പ് ഭീഷണിയാകുന്നത്.
തന്ത്രങ്ങളുമായി സ്കലോണി; കുറയുന്ന സമ്മർദ്ദം
അർജന്റീനിയൻ കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണിയെ സംബന്ധിച്ച് മെസ്സിയെ 90 മിനിറ്റും കളിപ്പിച്ചു തളർത്താതെ, ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ഐസ്ലാൻഡിനെതിരെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. വാലന്റീൻ ബാർകോ, തിയാഗോ അൽമാഡ തുടങ്ങിയ യുവനിര മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്നത് മെസ്സിയുടെ മേലുള്ള അമിത സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ടീം നൽകുന്ന ഈ പിന്തുണ മെസ്സിക്ക് കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാനും വേഗത്തിൽ ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടാനും വഴിയൊരുക്കും.
തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ ആറാമത് ലോകകപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന ഇരു ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും കരിയറിലെ അവസാനത്തെയും ഏറ്റവും വലിയതുമായ പോരാട്ടമായി ഈ ആയിരം ഗോൾ റേസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ലോകകപ്പിലെ ഓരോ മത്സരവും ഈ ചരിത്രപ്പട്ടികയിലെ അക്കങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.
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