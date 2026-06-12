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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 7:12 AM IST

    സ​ന്നാ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ള​ഞ്ഞു​കു​ളി​ച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാ​നോ

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    പോർചുഗലിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ജയം
    സ​ന്നാ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ള​ഞ്ഞു​കു​ളി​ച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാ​നോ
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    നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ സ​ന്നാ​ഹ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ

    ലി​സ്ബ​ൻ: അ​വ​സാ​ന സ​ന്നാ​ഹ​വും ജ​യി​ച്ച് പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത് നി​രാ​ശ​ജ​ന​ക​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ക​രു​ത്ത​ർ​ക്കെ​തി​രെ 2-1നാ​യി​രു​ന്നു പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​യു​ടെ ജ​യം. പെ​ഡ്രോ നെ​റ്റോ (23), ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ കോ​ൺ​സീ​സാ​വോ (75) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വ​ല​കു​ലു​ക്കി​യ​ത്. അ​കോ​ർ ആ​ദം​സ് (37) നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കാ​യി ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ജ​യി​ക്കാ​നാ​യെ​ങ്കി​ലും ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ​യു​ടെ ഫോം ​ആ​രാ​ധ​ക​രെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഗോ​ളെ​ന്നു​റ​പ്പി​ച്ച ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​റ്റ​റ​ൻ താ​രം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഒ​മ്പ​താം മി​നി​റ്റി​ലാ​ണ് ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ​ക്ക് ആ​ദ്യ സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം. നെ​ൽ​സ​ൺ സെ​മേ​ദോ വ​ല​തു​വി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ പ​ന്തു​മാ​യി മു​ന്നേ​റി ബോ​ക്സി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ക്രോ​സി​ന് ക്രി​സ്റ്റ്യോ​നോ ഓ​ടി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, മു​ന്നി​ൽ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ മാ​ത്രം. ഷോ​ട്ട് പു​റ​ത്തേ​ക്ക്. 49ാം മി​നി​റ്റി​ലും സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും താ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഷോ​ട്ട് ‘മാ​ന​ത്തേ’​ക്കാ​ണ് പോ​യ​ത്. 65ാം മി​നി​റ്റി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ റോ​ബ​ർ​ട്ടോ മാ​ർ​ട്ടി​നെ​സ് ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ​യെ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് ഗോ​ൺ​സാ​ലോ റാ​മോ​സി​നെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി. ഗ്രൂ​പ് ‘കെ’​യി​ൽ ജൂ​ൺ 17ന് ​കോം​ഗോ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം.

    അ​വ​സാ​ന സ​ന്നാ​ഹ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കോ​സ്റ്റാ​റീ​ക​യെ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​ന് ത​ക​ർ​ത്തു ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഡെ​ക്ലാ​ൻ റൈ​സ് (9), ആ​ന്‍റ​ണി ഗോ​ർ​ഡ​ൻ (69, പെ​നാ​ല്‍റ്റി), ഓ​ലീ വാ​റ്റ്കി​ൻ​സ് (87) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ് എ​ല്ലി​ലാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്. ജൂ​ൺ 18ന് ​ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം.

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    TAGS:sportsCristiano Ronaldofootballworld cup
    News Summary - Cristiano Ronaldo takes advantage of opportunities in preparation
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