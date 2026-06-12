സന്നാഹത്തിൽ അവസരങ്ങൾ കളഞ്ഞുകുളിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോtext_fields
ലിസ്ബൻ: അവസാന സന്നാഹവും ജയിച്ച് പോർചുഗൽ ലോകകപ്പിനുള്ള തയാറെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും നൈജീരിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പുറത്തെടുത്തത് നിരാശജനകമായ പ്രകടനം. ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർക്കെതിരെ 2-1നായിരുന്നു പറങ്കിപ്പടയുടെ ജയം. പെഡ്രോ നെറ്റോ (23), ഫ്രാൻസിസ്കോ കോൺസീസാവോ (75) എന്നിവരാണ് വലകുലുക്കിയത്. അകോർ ആദംസ് (37) നൈജീരിയക്കായി ആശ്വാസ ഗോൾ നേടി. ജയിക്കാനായെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ഫോം ആരാധകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഗോളെന്നുറപ്പിച്ച ഒന്നിലധികം അവസരങ്ങളാണ് വെറ്ററൻ താരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്.
ഒമ്പതാം മിനിറ്റിലാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് ആദ്യ സുവർണാവസരം. നെൽസൺ സെമേദോ വലതുവിങ്ങിലൂടെ പന്തുമായി മുന്നേറി ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് നൽകിയ ക്രോസിന് ക്രിസ്റ്റ്യോനോ ഓടിയെത്തുമ്പോൾ, മുന്നിൽ ഗോൾകീപ്പർ മാത്രം. ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക്. 49ാം മിനിറ്റിലും സമാനരീതിയിൽ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും താരത്തിന്റെ ഷോട്ട് ‘മാനത്തേ’ക്കാണ് പോയത്. 65ാം മിനിറ്റിൽ പരിശീലകൻ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ പിൻവലിച്ച് ഗോൺസാലോ റാമോസിനെ കളത്തിലിറക്കി. ഗ്രൂപ് ‘കെ’യിൽ ജൂൺ 17ന് കോംഗോക്കെതിരെയാണ് ലോകകപ്പിൽ പോർചുഗലിന്റെ ആദ്യ മത്സരം.
അവസാന സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ കോസ്റ്റാറീകയെ മറുപടിയില്ലാതെ മൂന്നു ഗോളിന് തകർത്തു ഇംഗ്ലണ്ട്. മത്സരത്തിൽ ഡെക്ലാൻ റൈസ് (9), ആന്റണി ഗോർഡൻ (69, പെനാല്റ്റി), ഓലീ വാറ്റ്കിൻസ് (87) എന്നിവരാണ് ഗോൾ നേടിയത്. ഗ്രൂപ് എല്ലിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ജൂൺ 18ന് ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ മത്സരം.
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