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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 3 July 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 12:11 PM IST

    ‘വാ​റി’​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ പെ​നാ​ൽ​റ്റി

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    ‘വാ​റി’​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ പെ​നാ​ൽ​റ്റി
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    നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യം-​സെന​ഗാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ലെ അ​വ​സാ​ന മി​നി​റ്റി​ൽ സെ​നഗാ​ളി​ന് എ​തി​രാ​യി ന​ൽ​കി​യ വി​വാ​ദ പെ​നാ​ൽ​റ്റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വാ​റി​ന്റെ മാ​ത്രം സം​ഭ​വ​ന​യാ​ണ്. റ​ഫ​റി ആ ​ഫൗ​ൾ ഗൗ​ര​മാ​യി എ​ടു​ക്കാ​തെ ക​ളി തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബെ​ൽ​ജി​യം താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രേ​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് വാ​റി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. ആ​റു മി​നി​റ്റ് സ​മ​യം എ​ടു​ത്ത് വി.​എ.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗം വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത റി​പ്ലേ റ​ഫ​റി​യും നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട് വി​ധി​ച്ച​ത് പെ​നാ​ൽ​റ്റി എ​ന്നാ​ണ്. കാ​ര​ണം സെ​ന​ഗാ​ൾ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ പ​ന്തു ക്ലി​യ​ർ ചെ​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ന്തി​ൽ തൊ​ടു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പാ​യി ഇ​ട​യ്ക് ക​യ​റി വ​ന്ന ബെ​ൽ​ജി​യം ഫോ​ർ​വേ​ഡി​ന്റെ കാ​ലി​ൽ ത​ട്ടു​ക​യും ഫൗ​ൾ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം പെ​ന്നാ​ൽ​റ്റി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ ‘ട്രി​പ്പി​ങ്’ (വീ​ഴ്ത്ത​ൽ) ആ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    89ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ പി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, സെ​ന​ഗാ​ൾ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ യൂ​റി ടീ​ൽ​മാ​ൻ​സ് ത​ള്ളി വീ​ഴ്ത്തി​യ ഫൗളും റ​ഫ​റി ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ച്ച​ു. ഇത് അനീതിയാണ്. വി.എ.ആർ പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മഞ്ഞകാർഡെങ്കിലും ലഭിക്കേണ്ട ഫൗളാണ്.

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    TAGS:VARFIFA World Cup 2026
    News Summary - Controversial VAR Decision Decides Belgium vs. Senegal Knockout Match
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