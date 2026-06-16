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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 11:55 PM IST

    സ്പെയിനെ വിറപ്പിച്ച വൊസീഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും താരം

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    സ്പെയിനെ വിറപ്പിച്ച വൊസീഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും താരം
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    ജോ​ർ​ജി​യ: അ​റ്റ്ലാ​ന്റ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഗാ​വി​ക്കും ​ഫെ​റാ​ൻ ടോ​റ​സി​നും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്തൊ​രു കാ​ള​രാ​ത്രി സ​മ്മാ​നി​ച്ച കേ​പ് വെ​ർ​ഡെ​യെ​ന്ന ഇ​ത്തി​രി​ക്കു​ഞ്ഞ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ വൊ​സീ​ഞ്ഞ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലി​ലെ​യും താ​രം.

    ലോ​ക​ക​പ്പ് ഗ്രൂ​പ് റൗ​ണ്ടി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്​​പെ​യി​നി​നെ വെ​ള്ളം കു​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലും ആ​രാ​ധ​ക മ​ന​സ്സി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ വൊ​സീ​ഞ്ഞ​യാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ 90 മി​നി​റ്റ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ത​ന്നെ ഈ 40 ​കാ​ര​നെ ലോ​കം അ​റി​ഞ്ഞു. ക​ളി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 50,000ത്തി​ൽ നി​ന്നും വൊ​സീ​ഞ്ഞ​യു​ടെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്സി​ന്റെ എ​ണ്ണം 20 ല​ക്ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം ഇ​ത് 63 ല​ക്ഷ​മാ​യും കു​തി​ച്ചു ക​യ​റി.

    മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം ടി.​വി അ​വ​താ​ര​ക അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ പേ​ജി​ലെ ഫോ​ളോ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കാ​ണി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​തും വൊ​സീ​ഞ്ഞ​യും ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഞെ​ട്ടു​ന്ന​തു​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​റ​ഞ്ഞോ​ടി. വെ​റും 4.91 ല​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ദ്വീ​പ് രാ​ജ്യ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള താ​ര​മാ​ണ് അ​തി​ന്റെ പ​ത്തു​മ​ട​ങ്ങി​ലേ​റെ ആ​രാ​ധ​ക പി​ന്തു​ണ​യി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്ന​ത്.

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    TAGS:goalkeeperFIFA World Cup 2026Cape Verde
    News Summary - Cape Verde Goalkeeper Vozinha Becomes a Social Media Sensation After Stellar World Cup Performance
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